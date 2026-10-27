भारत और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया है. चौथे और आखिरी दिन खराब रोशनी के कारण न्यूजीलैंड ए की टीम हारते-हारते बच गई. भारतीय गेंदबाजों को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था, लेकिन खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया, जिसके बाद खेल शुरू ही नहीं हो पाया. यह न्यूजीलैंड के लिए जीत के समान है, क्योंकि टीम इंडिया जीत से सिर्फ एक विकेट दूर रह गई.

पहले अनऑफिशियल टेस्ट के अंतिम दिन भारत की दूसरी पारी 516 रनों पर समाप्त हुई थी, जिससे कीवियों को 313 रनों का लक्ष्य मिला था. भारतीय गेंदबाजों के आगे न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी लाइन-अप दूसरी पारी में धराशाई हो गया था. इसकी शुरुआत आकिब नबी ने की, जिन्होंने एक ही ओवर में कप्तान राइस मारिउ और टिम रॉबिन्सन का विकेट लेकर न्यूजीलैंड ए को शुरुआत में ही डबल झटका दे दिया था. न्यूजीलैंड 8 के स्कोर तक 2 विकेट खो चुकी थी.

कर्टिस हीफी अंत तक लड़ते रहे, उन्हीं की बदौलत न्यूजीलैंड ए की मैच को ड्रॉ करवाने की उम्मीद बनी रही. वह 90 रन बनाकर नाबाद लौटे और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करते रहे. पहली पारी 113 रनों पर सिमटने के बाद टीम इंडिया ने दूसरी पारी में जबरदस्त वापसी करते हुए 516 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इस बीच भारत की कमजोर गेंदबाजी भी उजागर हुई, क्योंकि न्यूजीलैंड का 9वां विकेट 56वें ओवर में गिर गया था. उसके बाद 10 ओवरों में भी भारतीय गेंदबाज एक विकेट नहीं ले पाए.

पडिक्कल और आकिब नबी की मेहनत बेकार

313 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई न्यूजीलैंड ए की टीम को आकिब नबी ने शुरुआती झटके दिए थे. उन्होंने एक ही ओवर में कप्तान राइस मारिउ और टिम रॉबिन्सन को आउट कर दिया था. इसके बाद न्यूजीलैंड उबर ही नहीं पाया. कर्टिस हीफी और डीन फॉक्सक्रोट के बीच चौथे विकेट के लिए 78 रनों की पार्टनरशिप जरूर हुई, लेकिन 91 के स्कोर पर फॉक्सक्रोट भी आउट हो गए. उसके बाद तो जैसे विकेटों का पतझड़ लग गया.

इंडिया ए की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान देवदत्त पडिक्कल और आकिब नबी का रहा. टीम इंडिया की पहली पारी मात्र 113 रनों पर सिमट गई थी और न्यूजीलैंड ने उसपर 204 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. जब लगने लगा था कि भारतीय टीम बुरी तरह पिछड़ गई है, तभी दूसरी पारी में पडिक्कल ने 199 रन की पारी खेली. उनके अलावा साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर और यश राठौड़ ने भी अर्धशतक लगाया था. पूरे मैच में आकिब नबी ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया. उन्होंने पहली और दूसरी, दोनों पारियों में कुल मिलाकर 6 विकेट चटकाए.

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