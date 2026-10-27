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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत बनाम न्यूजीलेंड तीसरा टी20 आज, कौन होगा टॉस का बॉस; पढ़ें लाइव अपडेट

IND vs NZ 3rd T20I Live Score: भारत बनाम न्यूजीलेंड तीसरा टी20 आज, कौन होगा टॉस का बॉस; पढ़ें लाइव अपडेट

India vs New Zealand Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 वेलिंगटन रीजनल क्रिकेट स्टेडियम में है. टॉस दोपहर 12 बजे होगा. यहां देखें मैच की लाइव अपडेट.

Written By : शिवम  | Updated at : 27 Oct 2026 11:33 AM (IST)

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IND vs NZ 3rd T20I Live Score
Source : @BCCI

Background

वेलिंगटन रीजनल क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है. आज जीतकर टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी, वहीं मेजबान न्यूजीलैंड के लिए ये करो या मरो वाला मैच है. टॉस भारतीय समयनुसार 12 बजे है. मैच 12 बजे से शुरू होगा.

भारत की प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को आज फिर मौका मिल सकता है, क्योंकि चोटिल ईशान किशन तीसरे टी20 से भी बाहर हो गए हैं. पिछले मैच में वैभव का बल्ला नहीं चल पाया था, आज उनसे अच्छी पारी की उम्मीद होगी. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में भी कई बदलाव होंगे, क्योंकि मैट हेनरी सीरीज के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं. लॉकी फर्ग्युसन भी तीसरे मैच का हिस्सा नहीं हैं. आज काइल जेमीसन खेल सकते हैं.

वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम पिच रिपोर्ट

आज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलने की संभावना है, इसकी एक वजह तेज हवाएं चलने की संभावना भी है. आज यहां बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन कम. यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना अच्छा फैसला होगा, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना आसान रहेगा. हालांकि संभावना कम है कि 200 से अधिक स्कोर देखने को मिले. यहां तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलती है.

भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्र, वैभव सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शिवम् दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, नमन धीर, प्रिंस यादव.

न्यूजीलैंड स्क्वॉड

एडम मिल्ने, डेव्हन कॉनवे (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, बेवॉन जैकब, जैकब डफी, मिशेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, फिन एलन, नैथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर.

 

11:33 AM (IST)  •  27 Oct 2026

IND vs NZ 3rd T20 PItch Report: कितने बजे शुरू होगा मैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 भारतीय समयनुसार 12:30 बजे से शुरू होगा. टॉस आधे घंटे पहले 12 बजे होगा, जिसे होने में अब करीब 25 मिनट का समय बचा है.

11:29 AM (IST)  •  27 Oct 2026

IND vs NZ 3rd T20 PItch Report: कैसी रहेगी पिच

वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम में आज तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है. हवाएं भी बल्लेबाजों के लिए चुनौती पैदा करेंगी. आज तेज हवाएं चलने की संभावना है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही रहेगा, क्योंकि यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है.

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Tags :
Live Cricket Score New Zealand Cricket Team Ind Vs Nz Live Score Wellington INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ
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