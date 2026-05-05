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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDC vs CSK मैच की पिच रिपोर्ट, रनों का लगेगा अंबार या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए

DC vs CSK मैच की पिच रिपोर्ट, रनों का लगेगा अंबार या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानिए

DC vs CSK Pitch Report: IPL 2026 का 48वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. पढ़िए आज के मैच की पिच रिपोर्ट.

By : शिवम | Updated at : 05 May 2026 12:04 PM (IST)
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दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2026 में एक ही नांव पर सवार है, दोनों के 8-8 अंक हैं और आज जीतने वाली टीम आगे निकल जाएगी. IPL 2026 के 48वें मुकाबले में DC और CSK के बीच टक्कर है, ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. पढ़िए मैच में आज पिच कैसा बर्ताव कर सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स ने 9-9 मैच खेले हैं. दोनों ने 4-4 मैच जीते और 5-5 हारे हैं. चेन्नई और दिल्ली के 8-8 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट चेन्नई (+0.005) का दिल्ली (-0.895) से बेहतर है. अगर चेन्नई जीत तो अंक तालिका में वह छठे स्थान पर बनी रहेगी. दिल्ली जीती तो अंक तालिका में सातवें से छठे स्थान पर पहुंच जाएगी.

कब-कहां होगा DC vs CSK मैच?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस 7 बजे होगा. बारिश की संभावना को देखते हुए टॉस महत्वपूर्ण रहेगा.

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दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच बारिश की संभावना 25 प्रतिशत तक रहेगी. हवाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की उम्मीद जताई गई है. पहली पारी के दौरान तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस और दूसरी पारी के दौरान 24-25 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. बता दें कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से शाम को तेज हवाएं भी चल रही हैं. दिल्ली में हुए पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, तब दिल्ली की पूरी टीम 75 रनों पर सिमट गई थी.

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DC vs CSK मैच में कैसी रहेगी पिच?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर खेला जाएगा. यहां पिछले 8 में से 7 मैचों में टॉस जीतने वाले कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, आज बारिश की संभावना को देखते हुए भी कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे. 

इस स्टेडियम में RCB ने DC को 75 रनों पर समेट दिया था, लेकिन इसी ग्राउंड पर उससे पिछले मैच में दिल्ली ने 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. हालांकि पंजाब ने 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भी जीत दर्ज की थी. आज भी एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. छोटी बॉउंड्री है, आउटफील्ड तेज रहेगा. लेकिन अगर हवा चलती है तो गेंदबाज हावी हो सकते हैं.

अरुण जेटली स्टेडियम में कुल 101 IPL मैच खेले गए हैं, जिसमें से 48 बार पहले बल्लेबाजी और 52 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है. इस ग्राउंड पर हाईएस्ट टोटल 278 का है और सबसे सफल रन चेज 265 का है, जो इसी सीजन पंजाब ने चेज किया था. उस मैच में केएल राहुल ने नाबाद 152 रन बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 May 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Arun Jaitley Stadium CHENNAI SUPER KINGS INDIAN PREMIER LEAGUE DC Vs CSK IPL 2026
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