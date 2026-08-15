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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअजीत अगरकर से छिनेगा चीफ सेलेक्टर का पद! ये दिग्गज लेगा जगह

अजीत अगरकर से छिनेगा चीफ सेलेक्टर का पद! ये दिग्गज लेगा जगह

भारतीय क्रिकेट में पर्दे के पीछे बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 15 Aug 2026 03:59 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में पर्दे के पीछे बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान का नाम उनके संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI भारतीय क्रिकेट के पूरे ढांचे में बदलाव की तैयारी कर रहा है. इसी क्रम में पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को नई और बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार किया जा रहा है. उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद दिया जा सकता है, जिसकी भूमिका काफी व्यापक होगी.

लक्ष्मण को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

वीवीएस लक्ष्मण फिलहाल बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खिलाड़ियों के विकास और हाई-परफॉर्मेंस प्रोग्राम की देखरेख करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के रोब की जैसी भूमिका देने पर विचार कर रहा है. इस पद पर आने के बाद लक्ष्मण भारतीय टीम, खिलाड़ियों के विकास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े कई अहम मामलों की निगरानी कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें चीफ सेलेक्टर बनाने के बजाय उससे भी व्यापक जिम्मेदारी देने की चर्चा है.

जहीर खान अगरकर की जगह ले सकते हैं

अगर अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर के पद से हटाया जाता है और लक्ष्मण को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की जिम्मेदारी मिलती है, तो चीफ सेलेक्टर के लिए जहीर खान का नाम प्रमुखता से चर्चा में है. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगरकर के संभावित रिप्लेसमेंट के तौर पर जहीर खान पर विचार किया जा रहा है. जहीर खान का भारतीय क्रिकेट में लंबा अनुभव रहा है. वह भारत के लिए लंबे समय तक तेज गेंदबाजी की अगुआई कर चुके हैं. इसके अलावा वह 2017 में भारतीय टीम के साथ बतौर बॉलिंग कंसल्टेंट भी काम कर चुके हैं.

IPL में भी निभा चुके हैं बड़ी भूमिका

जहीर खान का फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अच्छा अनुभव है. वह IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर की भूमिका में नजर आए थे. हालांकि, एक सीजन के बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी छोड़ दी. अब अगर BCCI उन्हें चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी देता है, तो भारतीय क्रिकेट में उनका रोल पूरी तरह बदल जाएगा. टीम चयन, खिलाड़ियों की पहचान और भविष्य की रणनीति में जहीर की अहम भूमिका हो सकती है.

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फिलहाल अजीत अगरकर को लेकर अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. रिपोर्ट्स में बदलाव की संभावना जताई गई है, लेकिन यह साफ नहीं है कि मौजूदा चीफ सेलेक्टर का कार्यकाल खत्म होगा या उन्हें आगे भी जिम्मेदारी मिलेगी. ऐसे में श्रीलंका सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट के प्रशासनिक ढांचे पर सबकी नजर रहेगी.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 15 Aug 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar BCCI
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