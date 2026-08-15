बांग्लादेश के खिलाफ मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc broke Kapil Dev record) ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में इतिहास रचते हुए भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान और बॉलिंग ऑलराउंडर कपिल देव (Kapil Dev) का रिकॉर्ड तोड़ दिया. स्टार्क ने मैच के दूसरे दिन यह कमाल किया. मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने कपिल देव की बराबरी कर ली थी. इसके बाद दूसरे दिन रिकॉर्ड पर कब्जा जमा लिया.

दरअसल अब स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए. मैच के दूसरे दिन उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास को आउट कर फॉर्मेट में अपना 435 विकेट लिया. कपिल देव ने अपने टेस्ट करियर में 434 विकेट लिए थे. इस तरह स्टार्क ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया.

अब स्टार्क की नजर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन के रिकॉर्ड पर होगी. स्टेन 439 विकेट के साथ 10वें पायदान पर हैं. स्टार्क को उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 5 विकेट की दरकार है. अब देखना दिलचस्प होगा कि स्टेन का रिकॉर्ड चकनाचूर करने के लिए स्टार्क को कितना वक्त लगता है.

सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले 11वें गेंदबाज

इसके साथ स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 11वें पायदान पर आ गए हैं. दिग्गज कपिल देव 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं बात करें टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने की, तो अब तक यह रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने अपने करियर में 800 विकेट लिए.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 15 गेंदबाज

मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)- 800 विकेट शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)- 708 विकेट जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)- 704 विकेट अनिल कुंबले (भारत)- 619 विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)- 604 विकेट नाथन लियोन* (ऑस्ट्रेलिया)- 568 विकेट ग्लेन मैक्ग्राथ (ऑस्ट्रेलिया)- 563 विकेट रविचंद्रन अश्विन (भारत)- 537 विकेट कोर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज)- 519 विकेट डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका)- 439 विकेट मिचेल स्टार्क* (ऑस्ट्रेलिया)- 435 विकेट कपिल देव (भारत)- 434 विकेट रंगना हेराथ (श्रीलंका)- 433 विकेट रिचर्ड हैडली (न्यूजीलैंड)- 431 विकेट शॉन पोलाक (दक्षिण अफ्रीका)- 421 विकेट

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