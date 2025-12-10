डेल स्टेन ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'सहज रवैया खिलाड़ियों को...'

India Vs South Africa 1st T20Is Match 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बीती रात यानी 9 दिसंबर, 2025 को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से करारी शिकस्त दी. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा. जिसके जवाब में, दक्षिण अफ्रीकी टीम 12.3 ओवर में महज 74 रनों पर ऑल आउट हो गई. वहीं, पूरे मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की बेहतरीन कप्तानी देखने को मिली, जिसपर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका सहज रवैया खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है.

डेल स्टेन ने सूर्यकुमार की कप्तानी की प्रशंसा

स्टेन ने जियोस्टार पर कहा, 'जब आपको अपनी टीम का समर्थन मिल रहा होता है और आप अपने माहौल में सहज महसूस करते हैं, तो आप अपने खिलाड़ियों के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं. आपको अपनी जगह या कप्तानी को लेकर कोई खतरा महसूस नहीं होता.'

उन्होंने कहा, 'जब आप टीम को सर्वोपरि रखते हैं. जब आप यह कहते हैं किसी खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ क्या है. टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है. हर कोई इसी तरह का कप्तान चाहता है, जो आत्मविश्वास से भरा हो, मिलनसार हो और व्यापक हित के लिए समायोजन करने को तैयार हो. चाहे ये सिर्फ एक मैच या श्रृंखला के लिए ही क्यों न हो, ये लचीलापन आपके खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सामने लाता है.' स्टेन ने कहा, 'इसलिए जब वो किसी से कहते हैं, आज तुम तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत छठे नंबर पर है तो बल्लेबाज समझ जाता है क्योंकि कप्तान ने पहले भी उसका साथ दिया है. ये कप्तानी का बहुत अच्छा गुण है.'