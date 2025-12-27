हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपिछले 20 साल के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' बनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट, देखें किस साल किस दिग्गज ने जीता अवॉर्ड

पिछले 20 साल के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' बनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट, देखें किस साल किस दिग्गज ने जीता अवॉर्ड

Cricketer Of The Year Winners 2004-2024: क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हर साल ICC द्वारा दिया जाता है. पिछले साल जसप्रीत बुमराह ने ये अवार्ड जीता था. विराट कोहली 2 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं.

By : शिवम | Updated at : 27 Dec 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी हर साल आईसीसी अवार्ड की घोषणा करता है. इसमें एक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है, जो साल के सबसे बेहतरीन प्लेयर को दिया जाता है. इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, पहला अवार्ड समारोह 7 सितंबर 2004 को लंदन में हुआ था. देखें क्रिकेटर ऑफ द ईयर के विजेताओं की लिस्ट, रिकी पोंटिंग, मिचेल जॉनसन और विराट कोहली ये अवार्ड 2 बार जीत चुके हैं.

लंदन में आयोजित पहले समारोह में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारतीय प्लेयर को मिला था. ये अवार्ड राहुल द्रविड़ ने जीता था, जो बाद में टीम इंडिया के हेड कोच भी बने और भारत को टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया. 2005 में ये अवार्ड दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस और एंड्रू फ्लिंटॉफ को दिया गया, ये पहली और आखिरी बार था जब ये अवार्ड दो खिलाड़ियों ने शेयर की.

ये खिलाड़ी 2 बार जीत चुके हैं अवार्ड

राहुल द्रविड़ के बाद ये अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने साल 2010 में शानदार प्रदर्शन के लिए ये मिला था. 2016 में आर अश्विन और 2017 में विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने. विराट कोहली पहले भारतीय बने, जिन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार जीता. उन्हें 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार जीता. उन्हें 2006 और 2007 में ये अवार्ड मिला. इसके बाद मिचेल जॉनसन ने भी ये अवार्ड 2 बार (2009 और 2014) जीता.

क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजेताओं की लिस्ट

  • 2004- राहुल द्रविड़ (भारत)
  • 2005- जैक कालिस (दक्षिण अफ्रीका), एंड्रू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)
  • 2006- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2007- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2008- शिवनारायण चंद्रपॉल 
  • 2009- मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2010- सचिन तेंदुलकर (भारत)
  • 2011- जोनाथन ट्रॉट (इंग्लैंड)
  • 2012- कुमार संगाकारा (श्रीलंका)
  • 2013- माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2014- मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2015- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2016- रविचंद्रन अश्विन (भारत)
  • 2017- विराट कोहली (भारत)
  • 2018- विराट कोहली (भारत)
  • 2019- बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
  • 2021- शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान)
  • 2022- बाबर आजम (पाकिस्तान)
  • 2023- पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)
  • 2024- जसप्रीत बुमराह (भारत)
  • 2025- अभी घोषित नहीं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 27 Dec 2025 08:32 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar R Ashwin ICC Awards VIRAT KOHLI JASPRIT BUMRAH Cricketer Of The Year
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
केविन पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न की पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट मैच; गिरे 36 विकेट
पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट; गिरे 36 विकेट
Advertisement

वीडियोज

UP SIR News :UP में 3 करोड़ वोटर के नाम कटने पर बोले Arun Rajbhar | SIR Controversy | ECI
UP SIR News : Yogi Adityanath का दावा कटेंगे 4 करोड़ वोट Sandeep ने बता दिया पीछे का पूरा सच !
UP SIR News : यूपी में कौन काट रहा है Yogi का वोट, योगी के वोटचोरी वाले आरोप का सच क्या ?
UP SIR News :SIR पर अखिलेश के बयान पर सपा प्रवक्ता Sunil Singh Yadav ने क्या कहा? | SIR Controversy
UP SIR News : यूपी में 3 करोड़ नाम हटे, किसके वोट घटे, Sandeep Chaudhary का सबसे बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
UP में SIR में 2.89 करोड़ मतदाताओं के कटेंगे नाम, लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जानें जिलेवार आंकड़े
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
केविन पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न की पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट मैच; गिरे 36 विकेट
पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट; गिरे 36 विकेट
साउथ सिनेमा
किच्चा सुदीप का कैमियो कल्चर पर फूटा गुस्सा, बोले- 'मैंने दबंग 3 के लिए नहीं लिया कोई पैसा ...'
किच्चा सुदीप का कैमियो कल्चर पर फूटा गुस्सा, बोले- 'मैंने दबंग 3 के लिए नहीं लिया कोई पैसा ...'
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
यूटिलिटी
फर्नीचर में दीमक लग जाए, तो इन आसान तरीकों से हटाएं
फर्नीचर में दीमक लग जाए, तो इन आसान तरीकों से हटाएं
हेल्थ
स्मोकिंग जितनी खतरनाक बनती नींद की कमी, साइलेंट किलर बनकर शरीर को पहुंचा रही है नुकसान
स्मोकिंग जितनी खतरनाक बनती नींद की कमी, साइलेंट किलर बनकर शरीर को पहुंचा रही है नुकसान
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget