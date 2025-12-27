पिछले 20 साल के 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर' बनने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट, देखें किस साल किस दिग्गज ने जीता अवॉर्ड
Cricketer Of The Year Winners 2004-2024: क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हर साल ICC द्वारा दिया जाता है. पिछले साल जसप्रीत बुमराह ने ये अवार्ड जीता था. विराट कोहली 2 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं.
आईसीसी हर साल आईसीसी अवार्ड की घोषणा करता है. इसमें एक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है, जो साल के सबसे बेहतरीन प्लेयर को दिया जाता है. इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी, पहला अवार्ड समारोह 7 सितंबर 2004 को लंदन में हुआ था. देखें क्रिकेटर ऑफ द ईयर के विजेताओं की लिस्ट, रिकी पोंटिंग, मिचेल जॉनसन और विराट कोहली ये अवार्ड 2 बार जीत चुके हैं.
लंदन में आयोजित पहले समारोह में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारतीय प्लेयर को मिला था. ये अवार्ड राहुल द्रविड़ ने जीता था, जो बाद में टीम इंडिया के हेड कोच भी बने और भारत को टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया. 2005 में ये अवार्ड दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस और एंड्रू फ्लिंटॉफ को दिया गया, ये पहली और आखिरी बार था जब ये अवार्ड दो खिलाड़ियों ने शेयर की.
ये खिलाड़ी 2 बार जीत चुके हैं अवार्ड
राहुल द्रविड़ के बाद ये अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने साल 2010 में शानदार प्रदर्शन के लिए ये मिला था. 2016 में आर अश्विन और 2017 में विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने. विराट कोहली पहले भारतीय बने, जिन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार जीता. उन्हें 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 बार जीता. उन्हें 2006 और 2007 में ये अवार्ड मिला. इसके बाद मिचेल जॉनसन ने भी ये अवार्ड 2 बार (2009 और 2014) जीता.
क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजेताओं की लिस्ट
- 2004- राहुल द्रविड़ (भारत)
- 2005- जैक कालिस (दक्षिण अफ्रीका), एंड्रू फ्लिंटॉफ (इंग्लैंड)
- 2006- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
- 2007- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
- 2008- शिवनारायण चंद्रपॉल
- 2009- मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
- 2010- सचिन तेंदुलकर (भारत)
- 2011- जोनाथन ट्रॉट (इंग्लैंड)
- 2012- कुमार संगाकारा (श्रीलंका)
- 2013- माइकल क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया)
- 2014- मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)
- 2015- स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
- 2016- रविचंद्रन अश्विन (भारत)
- 2017- विराट कोहली (भारत)
- 2018- विराट कोहली (भारत)
- 2019- बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)
- 2021- शाहीन शाह अफरीदी (पाकिस्तान)
- 2022- बाबर आजम (पाकिस्तान)
- 2023- पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)
- 2024- जसप्रीत बुमराह (भारत)
- 2025- अभी घोषित नहीं.
