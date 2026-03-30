कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!

आईपीएल 2026 में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हुआ. हार्दिक पांड्या की मुंबई ने इस मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की. मुंबई ने केकेआर को अंतिम ओवर में हराया. कोलकाता ने पहले खेलने के बाद 220 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन उनके गेंदबाज इतना बड़ा स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए. केकेआर के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने गेंदबाजी नहीं की, जिसे लेकर मैच के बाद बवाल खड़ा हो गया. अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे लेकर बयान जारी किया है.

रहाणे ने अपने बयान से किया था हैरान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि केकेआर मैनेजमेंट को कैमरून ग्रीन की चोट की पूरी जानकारी थी, जबकि केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार के बाद कहा था कि सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ही पता होगा कि ग्रीन क्यों गेंदबाजी नहीं कर रहे. दरअसल, ग्रीन से गेंदबाजी नहीं कराने के बारे में पूछे गए सवालों पर रहाणे ने कहा था, "क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछो".

मैच के बाद जब कप्तान अजिंक्य रहाणे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि ग्रीन ने गेंदबाजी क्यों नहीं कि ये जाकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछो. अब इस विवाद पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तीखी टिप्पणी आई है.

केकेआर को पता है कि ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर पाएगा- क्रिकेट ऑस्ट्रेलिय

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया, "कैमरून ग्रीन को कमर में चोट लगी थी, जिससे वह कुछ समय तक गेंदबाजी नहीं कर सकेगा. वह 10-12 दिन के बाद गेंदबाजी कर पाएगा और केकेआर को इसकी पूरी जानकारी है."

ग्रीन ने सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक गेंदबाजी नहीं की. उन्होंने 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच में गेंदबाजी की थी. पूरे विश्व कप में वह 19 गेंद ही डाल सके थे. केकेआर ने 25.20 करोड़ रूपये में ग्रीन को खरीदा था जो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने थे.