बाबर आजम को लाइव टीवी पर कह दिया 'ड्रामेबाज', पाक दिग्गज की कमेंट्री पर जमकर हुआ बवाल
Ramiz Raja on Babar Azam: बाबर आजम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. उन्हीं के देश के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने कमेंट्री के दौरान ऐसा कुछ कह दिया, जिसपर बवाल मच गया है.
बाबर आजम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. उन्हीं के देश के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने कुछ ऐसी बात कह दी है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मचना तय है. दरअसल लाहौर में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट खेला जा रहा है. मैच के पहले दिन बाबर आजम ने एक कैच को रिव्यू किया था. इस पर रमीज राजा ने कहा, "अब ये ड्रामा करेगा."
यह मामला पाकिस्तानी पारी के 49वें ओवर का है. सामने सेनुरम मुथुस्वामी गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की पहली गेंद पर कॉट-बिहाइंड की अपील हुई और ग्राउंड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था. लेकिन बाबर आजम को आभास हुआ जैसे गेंद उनके बैट से नहीं लगी है. उन्होंने DRS लिया, जो सफल भी रहा क्योंकि गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं हुआ था. अंततः बाबर को नॉटआउट करार दिया गया.
इस पूरी रिव्यू प्रक्रिया के बीच रमीज राजा भी कमेंट्री कर रहे थे. शायद रमीज राजा को अंदाजा नहीं था कि माइक ऑन है, लेकिन जो उन्होंने कहा उसने सबको हैरान कर दिया. रिव्यू प्रोसेस के दौरान उन्होंने कहा, "ये आउट है, ड्रामा करेगा." उस समय बाबर एक रन पर बैटिंग कर रहे थे और DRS के बाद उन्हें नॉटआउट करार दिया गया. खैर डीआरएस में नॉट आउट दिए जाने के बाद भी बाबर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए. वो 23 रन बनाकर आउट हो गए.
पाकिस्तान ने पहले दिन बनाए 313/5
लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने पहले दिन 5 विकेट के नुकसान पर 313 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन शान मसूद और इमाम उल हक ने 161 रनों की साझेदारी कर पाक टीम की वापसी करवाई. इस बीच दक्षिण अफ्रीकाई गेंदबाजों ने 36 रनों के अंतराल में पाक टीम के 4 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था. मगर मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा पहले दिन नाबाद लौटे. रिजवान ने 62 रन और सलमान 52 रन बनाकर खेल रहे हैं.
