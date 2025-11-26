हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला

चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', आत्महत्या की वजह जान हिल जाएंगे आप; जानें पूरा मामला

Cheteshwar Pujara Son in Law Death: भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले, जीत रसिखभाई पाबरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Nov 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले, जीत रसिखभाई पाबरी ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने फांसी लगाकर अपनी ही जान ले ली, जिसके बाद पाबरी परिवार में मातम पसर गया है. पाबरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 26 नवंबर, 2024 को जीत पाबरी की एक्स-मंगेतर ने उनके खिलाफ मालवीय नगर पुलिस थाने में बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी. उसके चंद घंटों बाद उन्होंने अपनी जान ले ली.

जीत पाबरी की एक्स मंगेतर ने आरोप लगाए थे कि जीत ने उसके साथ शादी का वादा करके जबरदस्ती यौन संबंध बनाए थे. शिकायत में बताया गया कि सगाई करने के बाद संबंध बने और उसके बाद सगाई तोड़ दी. चेतेश्वर पुजारा का ससुराल असल में जमजोधपुर है, लेकिन उनका परिवार पिछले 20 साल से राजकोट में रह रहा है. इस परिवार के पास एक कपास ओटाई का कारखाना है. 

चेतेश्वर पुजारा की पत्नी का नाम पूजा है, जिनका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है. पूजा का जन्म गोंडल में हुआ, दसवीं कक्षा तक की पढ़ाई अबू स्थित सोफिया स्कूल में की, उसके बाद 11-12 तक की पढ़ाई अहमदाबाद में की. उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई से की.

चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो वो खुद राजकोट से आते हैं. उन्होंने इसी साल अगस्त में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था. उन्होंने आखिरी बार 2023 में भारतीय टीम के लिए कोई क्रिकेट मैच खेला था.

यह भी पढ़ें:

Exclusive: 'PM मोदी विराट कोहली को कॉल करें, गौतम गंभीर से पहले सेलेक्शन कमेटी को हटाओ'

10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Nov 2025 04:30 PM (IST)
Tags :
Cheteshwar Pujara Cricket News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: मन्नत और विक्रांत का रिश्ता
Kamla Pasand Family News: दीप्ति के सुसाइड नोट ने किया चौंकाने वाला खुलासा | ABP NEWS
Haryana News: Rohtak में बास्केटबॉल मैदान में हादसापोल गिरने से खिलाड़ी की मौत | basketball
Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
हरियाणा
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
हरियाणा: बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद खेल अधिकारी सस्पेंड, विनेश फोगाट ने क्या कहा?
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
चेतेश्वर पुजारा के साले ने किया 'सुसाइड', रेप केस दर्ज होने के चंद घंटों बाद ले ली अपनी जान
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
​NEET PG Counselling 2025: MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
MCC ने ​राउंड 2 शेड्यूल में किए बड़े बदलाव​, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
Dance Video: सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
सिर पर रखा दारू का गिलास और जमकर लगाए ठुमके, वायरल वीडियो देख कांप उठेगा एनिमल का अबरार
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget