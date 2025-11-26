हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका

10 छक्के, 12 चौके..., सिर्फ 31 गेंद में ठोकी सेंचुरी; चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ने तूफानी बैटिंग से मचाया तहलका

SMAT 2025-2026: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम में शामिल उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी शतक जड़ा. उन्होंने सिर्फ छक्के, चौकों से ही 108 रन बना दिए.

By : शिवम | Updated at : 26 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज टीम के खिलाफ तूफानी शतक ठोका. इस पारी में उर्विल के छक्के-चौकों के रनों ही भी गिनें तो 108 बनते हैं. कप्तान की शानदार पार ने गुजरात को 8 विकेट से बड़ी जीत दिलाई. इस पारी को देखकर एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट भी खुश होगा, क्योंकि उन्होंने उर्विल को आगामी संस्करण (IPL 2026) के लिए रिटेन किया है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 संस्करण आज से ही शुरू हुआ. ग्रुप स्टेज का मैच नंबर 3 जिमखाना ग्राउंड पर गुजरात और सर्विसेज के बीच खेला गया. गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्विसेज ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए. गौरव कोचर ने 60 रनों की अच्छी पारी खेली थी.

उर्विल पटेल ने 31 गेंदों में शतक लगाकर जिताया मैच

गुजरात को जीत के लिए 183 रनों का लक्ष्य मिला था, जो टी20 में कम नहीं होता. लेकिन आर्य देसाई और कप्तान उर्विल पटेल की साझेदारी ने इसे भी छोटा बना दिया. आर्य देसाई ने 35 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 60 रन बनाए. उन्होंने पहले विकेट के लिए कप्तान उर्विल के साथ 174 रनों की साझेदारी की.

कप्तान उर्विल पटेल ने 31 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उर्विल का दूसरा सबसे तेज शतक है. वह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2024 में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक ठोका था. उनके साथ टॉप पर अभिषेक शर्मा हैं, उन्होंने भी पिछले साल 28 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी.

बुधवार को सर्विसेज के खिलाफ उर्विल पटेल ने 37 गेंदों में 119 रन की पारी खेली. इसमें से सिर्फ 11 रन थे, जो उन्होंने दौड़कर लिए जबकि 108 रन तो उन्होंने बॉउंड्रीज से ही बना दिए थे. इस पारी में उर्विल ने 10 छक्के (60 रन) और 12 चौके (48 रन) लगाए.

उर्विल पटेल रहे थे अनसोल्ड, फिर CSK में हुए शामिल

उर्विल पटेल पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था. सीएसके ने उन्हें उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में टीम का हिस्सा बनाया था. IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने उर्विल पटेल को रिटेन किया है.

उर्विल पटेल ने आईपीएल 2025 में अपना डेब्यू मैच खेला. उन्होंने सीएसके के लिए कुल 3 मैच खेले, जिनमें 212 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
Syed Mushtaq Ali Trophy CSK CHENNAI SUPER KINGS SMAT Gujarat Cricket Team Urvil Patel IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
क्रिकेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
बॉलीवुड
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज, 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा, आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान
क्रिकेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
गुवाहाटी टेस्ट हारने से WTC प्वाइंट्स टेबल में भारत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम इंडिया; जानें नया अपडेट
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Fertility Issues: ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget