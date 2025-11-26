गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज टीम के खिलाफ तूफानी शतक ठोका. इस पारी में उर्विल के छक्के-चौकों के रनों ही भी गिनें तो 108 बनते हैं. कप्तान की शानदार पार ने गुजरात को 8 विकेट से बड़ी जीत दिलाई. इस पारी को देखकर एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट भी खुश होगा, क्योंकि उन्होंने उर्विल को आगामी संस्करण (IPL 2026) के लिए रिटेन किया है.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 संस्करण आज से ही शुरू हुआ. ग्रुप स्टेज का मैच नंबर 3 जिमखाना ग्राउंड पर गुजरात और सर्विसेज के बीच खेला गया. गुजरात के कप्तान उर्विल पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्विसेज ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए. गौरव कोचर ने 60 रनों की अच्छी पारी खेली थी.

उर्विल पटेल ने 31 गेंदों में शतक लगाकर जिताया मैच

गुजरात को जीत के लिए 183 रनों का लक्ष्य मिला था, जो टी20 में कम नहीं होता. लेकिन आर्य देसाई और कप्तान उर्विल पटेल की साझेदारी ने इसे भी छोटा बना दिया. आर्य देसाई ने 35 गेंदों में 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 60 रन बनाए. उन्होंने पहले विकेट के लिए कप्तान उर्विल के साथ 174 रनों की साझेदारी की.

कप्तान उर्विल पटेल ने 31 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उर्विल का दूसरा सबसे तेज शतक है. वह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2024 में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में शतक ठोका था. उनके साथ टॉप पर अभिषेक शर्मा हैं, उन्होंने भी पिछले साल 28 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी.

बुधवार को सर्विसेज के खिलाफ उर्विल पटेल ने 37 गेंदों में 119 रन की पारी खेली. इसमें से सिर्फ 11 रन थे, जो उन्होंने दौड़कर लिए जबकि 108 रन तो उन्होंने बॉउंड्रीज से ही बना दिए थे. इस पारी में उर्विल ने 10 छक्के (60 रन) और 12 चौके (48 रन) लगाए.

उर्विल पटेल रहे थे अनसोल्ड, फिर CSK में हुए शामिल

उर्विल पटेल पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था. सीएसके ने उन्हें उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में टीम का हिस्सा बनाया था. IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने उर्विल पटेल को रिटेन किया है.

उर्विल पटेल ने आईपीएल 2025 में अपना डेब्यू मैच खेला. उन्होंने सीएसके के लिए कुल 3 मैच खेले, जिनमें 212 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए.