IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगर्दन में लगी चोट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 30 साल की उम्र में लिया क्रिकेट से संन्यास

गर्दन में लगी चोट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 30 साल की उम्र में लिया क्रिकेट से संन्यास

इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर ने महज 30 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया है. दरअसल, गर्दन में चोट लगने के कारण इस इंग्लिश खिलाड़ी ने संन्यास का फैसला लिया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Aug 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट जगत से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. इंग्लैंड के 30 साल के ऑलराउंडर खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है. हालांकि, इस खिलाड़ी को संन्यास का फैसला मजबूरी में लेना पड़ा है. दरअसल, इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी डैनी लैंब ने गर्दन में गंभीर चोट लगने के कारण प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 

ससेक्स के ऑलराउंडर डैनी लैंब को इस सीजन की शुरुआत में गर्दन में डिस्क हर्नियेशन की समस्या हुई थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई. पिछले महीने इस खिलाड़ी की सर्जरी हुई थी, लेकिन उन्हें चोट के असर का सामना करना पड़ रहा था. आखिरकार, मेडिकल सलाह के बाद लैंब को खेल से दूर होने का फैसला लेना पड़ा. इसी के साथ डैनी लैंब के लगभग एक दशक लंबे करियर का अंत हो गया. 

'बीबीसी स्पोर्ट' के अनुसार डैनी लैंब ने कहा, "चोट के कारण करियर का खत्म होना बहुत मुश्किल है. मेडिकल सलाह के बाद मुझे पता है कि मेरी लंबी अवधि की सेहत के लिए यह सही फैसला है. प्रोफेशनल खेल में एक दशक से ज्यादा समय बिताना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है. मैं लंकाशायर और ससेक्स दोनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत आभारी हूं. मैं कभी भी जन्मजात प्रतिभा वाला खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन मैंने हमेशा टीम के लिए अपना सब कुछ देने और जीत में मदद करने के लिए जो भी जरूरी था, वह करने की कोशिश की. मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे कुछ ऐसे शानदार पल देखने को मिले जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे."

लैंब के करियर में 2023 में ससेक्स जाने से पहले लंकाशायर के लिए सभी फॉर्मेट में 93 मैच खेलना शामिल था. उनके फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड में 33.13 के औसत से आठ विकेट लेना और 134 रन का करियर-बेस्ट स्कोर बनाना शामिल है. बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर लैंब के आखिरी महीने चोट से प्रभावित रहे. वह जून की शुरुआत के बाद से ससेक्स के लिए नहीं खेले हैं. ससेक्स में, लैंब ने क्लब की हालिया प्रगति में अहम भूमिका निभाई, जिसमें काउंटी चैंपियनशिप के डिविजन वन में प्रमोशन और ब्लास्ट में फाइनल्स डे तक का सफर शामिल है. 

डैनी लैंब ने 38 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच, 34 लिस्ट ए मैच और 83 टी20 मैच खेले. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लैंब ने 1232 रन और 68 विकेट हासिल किए. लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम 592 रन और 45 विकेट हैं. वहीं टी20 में लैंब ने 578 रन बनाए और 61 विकेट हासिल किए.

यह भी पढ़ें- 

पिता के निधन पर आया लियोनस मेसी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Danny Lamb Danny Lamb Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गर्दन में लगी चोट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 30 साल की उम्र में लिया क्रिकेट से संन्यास
गर्दन में लगी चोट, इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने 30 साल की उम्र में लिया क्रिकेट से संन्यास
क्रिकेट
'सचिन पाजी ने किया फोन, विराट-रोहित ने...', अजिंक्य रहाणे ने खोले बड़े राज
'सचिन पाजी ने किया फोन, विराट-रोहित ने...', अजिंक्य रहाणे ने खोले बड़े राज
क्रिकेट
WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतने होंगे इतने मैच, ऐसा है पूरा गणित
WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतने होंगे इतने मैच, ऐसा है पूरा गणित
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक ही सांस में कह रहे गोली कैसे चली और जवाब भी…, कंगना का राहुल गांधी पर हमला
एक ही सांस में कह रहे गोली कैसे चली और जवाब भी…, कंगना का राहुल गांधी पर हमला
दिल्ली NCR
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
स्पोर्ट्स
पिता के निधन पर आया लियोनस मेसी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
पिता के निधन पर आया लियोनस मेसी का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
इंडिया
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक... राम मंदिर में CEO पद के लिए कमेटी ने पूछे ये सवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget