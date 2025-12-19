नए कप्तान के साथ टी20 वर्ल्ड कप में उतरेगी श्रीलंकाई टीम, चरिथ असालंका से छिनी कमान

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने चरिथ असलंका को कप्तानी से बर्खास्त करते हुए दासुन शनाका को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की कमान सौंपी है. हाल ही में इटली क्रिकेट टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसने जो बर्न्स को वर्ल्ड कप से ठीक पहले कप्तानी से हटा दिया था. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी कर बरया है कि शनाका कम से कम टी20 वर्ल्ड कप के समापन तक श्रीलंकाई टी20 टीम के कप्तान बने रहेंगे.

श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता उपुल थरंगा विक्रमासिंघे ने शुक्रवार को बताया कि टी20 वर्ल्ड कप के अंत तक दासुन शनाका को कप्तान बनाया जा रहा है. इस बारे में हेड कोच सनथ जयसूर्या से भी बात की गई. थरंगा ने बताया कि पुरानी समिति ने 25 खिलाड़ियों का चयन किया था. इन्हीं 25 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के प्रीलिमिनरी स्क्वाड में शामिल किया गया है.

हाल ही में पाकिस्तान में खेली गई पाकिस्तान-श्रीलंका-जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज के मध्य में चरिथ असलंका बीमारी का हवाला देकर अपने देश वापस लौट आए थे. इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि जो भी खिलाड़ी आदेशों के खिलाफ जाएगा, उसपर कड़ी कार्यवाई की जा सकती है. हालांकि असलंका के श्रीलंका वापस लौटने की वजह उनका बीमार होना था.

चरिथ असलंका को चाहे कप्तानी से हाथ धोना पड़ा हो, लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप के प्रीलिमिनरी स्क्वाड में शामिल किया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का प्रीलिमिनरी स्क्वाड: दासुन शनाका (कप्तान), चरिथ असालंका, पथुम निसांका, धनंजय डी सिल्वा, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, निरोशन डिकवेला, जेनिथ लियानगे, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, मिलन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, पवन रथनायके, सहान अराचिगे, नुवान तुषारा, ईशान मलिंगा, दुष्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशंका, महेश थीक्षाना, दुशान हेमंथा, विजयकांत व्यासकांत, ट्रैवीन मैथ्यू

