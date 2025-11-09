हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत

कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत

India A vs South Africa A 2nd Unofficial Test: दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है. ध्रुव जुरेल ने मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है. टीम इंडिया को जल्दी पारी घोषित करने का भुगतान करना पड़ा. बेंगलुरु में खेले गए इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच में इंडिया A ने दक्षिण अफ्रीका A के सामने 417 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने सिर्फ 5 विकेट खो कर इस टारगेट को हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की. जॉर्डन हरमन ने 91 रनों की शानदार पारी खेली.

इंडिया A को पहली पारी में 34 रनों की बढ़त मिली थी. वहीं दूसरी पारी में ध्रुव जुरेल के नाबाद 127 रन, ऋषभ पंत और हर्ष दुबे के अर्धशतकों के दम पर भारतीय टीम ने 382 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी. पंत ने 65 रन और हर्ष दुबे ने 84 रनों का योगदान दिया था. पारी घोषित करना टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ा.

कप्तान ऋषभ पंत का फैसला पड़ा भारी

पारी घोषित करने का फैसला कप्तान और टीम मैनेजमेंट का होता है. इंडिया A टीम ने तीसरा दिन खत्म होने से पहले 382 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी. ध्रुव जुरेल सेट हो चुके थे, 127 रन बना चुके थे. उनके दम पर भारतीय टीम आसानी से दक्षिण अफ्रीका A के सामने 450 या फिर 500 रनों का टारगेट भी रख सकती थी. मगर अतिआत्मविश्वास टीम इंडिया पर भारी पड़ा.

भारतीय टीम के लिए इस मैच की दोनों पारियों में ध्रुव जुरेल ने शतक लगाया. पहली पारी में उन्होंने नाबाद 132 रन और दूसरी पारी में 127 रन बनाकर नाबाद लौटे. जुरेल सीरीज का पहला मैच नहीं खेले थे, लेकिन दूसरे टेस्ट में कुल 259 रन बनाकर उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज पर कब्जा जमाया. पहला अनऑफिशियल टेस्ट इंडिया A ने 3 विकेट के करीबी अंतर से जीता था.

यह भी पढ़ें:

...बदले में चाहिए जडेजा और बेबी डिविलियर्स, राजस्थान रॉयल्स की डिमांड से CSK हैरान! जानें पूरा मामला

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Nov 2025 05:55 PM (IST)
Tags :
India A Vs South Africa A IND-A Vs SA-A IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
बॉलीवुड
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन राणे की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi ने दूसरे दौर के चुनाव से पहले चला आरक्षण वाला दांव | OBC Reservation
Bihar Election 2025: प्रचार करने पहुंचे थे पवन सिंह पंडाल गिरने से मची अफरातफरी | Khesari | NDA
Reporter के किस सवाल पर Prashant Kishore ने ऑन कैमरा साध ली चुप्पी ? । Bihar Election
Bihar Election 2025: आखिरी दौर के प्रचार में Amit Shah ने बिहार की जनता से किया बड़ा ऐलान। NDA
Top Headlines: 1 मिनट में देखिए बड़ी खबरें । Bihar Election । Rahul Gandhi । Priyanka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
बॉलीवुड
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन राणे की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
हेल्थ
कुर्सी या खराब पोस्चर नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी बन सकती है पीठ और कमर दर्द की वजह
कुर्सी या खराब पोस्चर नहीं, मेंटल स्ट्रेस भी बन सकती है पीठ और कमर दर्द की वजह
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget