दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है. टीम इंडिया को जल्दी पारी घोषित करने का भुगतान करना पड़ा. बेंगलुरु में खेले गए इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच में इंडिया A ने दक्षिण अफ्रीका A के सामने 417 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने सिर्फ 5 विकेट खो कर इस टारगेट को हासिल करके बड़ी जीत दर्ज की. जॉर्डन हरमन ने 91 रनों की शानदार पारी खेली.

इंडिया A को पहली पारी में 34 रनों की बढ़त मिली थी. वहीं दूसरी पारी में ध्रुव जुरेल के नाबाद 127 रन, ऋषभ पंत और हर्ष दुबे के अर्धशतकों के दम पर भारतीय टीम ने 382 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी. पंत ने 65 रन और हर्ष दुबे ने 84 रनों का योगदान दिया था. पारी घोषित करना टीम इंडिया को बहुत भारी पड़ा.

कप्तान ऋषभ पंत का फैसला पड़ा भारी

पारी घोषित करने का फैसला कप्तान और टीम मैनेजमेंट का होता है. इंडिया A टीम ने तीसरा दिन खत्म होने से पहले 382 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी थी. ध्रुव जुरेल सेट हो चुके थे, 127 रन बना चुके थे. उनके दम पर भारतीय टीम आसानी से दक्षिण अफ्रीका A के सामने 450 या फिर 500 रनों का टारगेट भी रख सकती थी. मगर अतिआत्मविश्वास टीम इंडिया पर भारी पड़ा.

भारतीय टीम के लिए इस मैच की दोनों पारियों में ध्रुव जुरेल ने शतक लगाया. पहली पारी में उन्होंने नाबाद 132 रन और दूसरी पारी में 127 रन बनाकर नाबाद लौटे. जुरेल सीरीज का पहला मैच नहीं खेले थे, लेकिन दूसरे टेस्ट में कुल 259 रन बनाकर उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज पर कब्जा जमाया. पहला अनऑफिशियल टेस्ट इंडिया A ने 3 विकेट के करीबी अंतर से जीता था.

