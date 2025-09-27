हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो

Watch: कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो

Asia Cup 2025: बीते शुक्रवार एशिया कप में भारत बनाम श्रीलंका मैच सुपर-ओवर तक चला, जिसमें भारतीय टीम विजयी रही थी. अभिषेक शर्मा ने उस मैच में 61 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Sep 2025 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

बीते शुक्रवार एशिया कप में भारत बनाम श्रीलंका मैच सुपर-ओवर तक चला. दोनों टीमों की पारी 202 रनों पर समाप्त हुई, वहीं सुपर ओवर में श्रीलंकाई टीम सिर्फ 2 रन बना पाई और टीम इंडिया ने पहली ही गेंद पर 3 रन दौड़कर मैच जीता. अब एक वीडियो सामने आया है, जो भारतीय पारी शुरू होने से पहले का है, जिसमें कैमरामैन ने ऐसा प्रैंक किया जिससे हिन्दी कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था, दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम सम्मानपूर्वक एशिया कप को अलविदा कहने के इरादे से मैदान में उतरी थी. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन की दमदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 202 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 134 रन बना चुकी थी. पथुम निसांका ने 107 रन और कुसल परेरा ने 58 रन बनाए. फिर भी श्रीलंकाई टीम 202 रन तक ही पहुंच सकी.

कमेंटेटर्स के साथ हुआ प्रैंक

दरअसल बाउंड्री पर तिलक वर्मा ने पैड और हेल्मेट पहने हुए थे और अभ्यास कर रहे थे और उनके बराबर में शुभमन गिल खड़े थे. कमेंटेटर विवेक राजदान ने कहा कि आज शर्मा जी (अभिषेक शर्मा) की जगह शायद वर्मा जी (तिलक वर्मा) ओपनिंग करने वाले हैं. जैसे ही कैमरा घूमा तो अगले ही क्षण अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान के भीतर प्रवेश करते दिखे.

यह नजारा देख कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर विवेक राजदान ने कहा कि कैमरामैन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस कैमरामैन का पता लगाइए कि ये कौन है.

श्रीलंका के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, दोनों ने दमदार प्रदर्शन किया था. अभिषेक ने 31 गेंद में 61 रन बनाए, दूसरी ओर तिलक वर्मा ने 49 रनों का योगदान दिया था. बताते चलें कि अभी अभिषेक और तिलक, एशिया कप 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝙎𝙮𝙧𝙖𝙭_18 (@syrax_editz17)

यह भी पढ़ें:

फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 06:57 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Tilak Varma Asia Cup Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
इंडिया
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget