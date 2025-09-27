Watch: कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
Asia Cup 2025: बीते शुक्रवार एशिया कप में भारत बनाम श्रीलंका मैच सुपर-ओवर तक चला, जिसमें भारतीय टीम विजयी रही थी. अभिषेक शर्मा ने उस मैच में 61 रनों की तूफानी पारी खेली थी.
बीते शुक्रवार एशिया कप में भारत बनाम श्रीलंका मैच सुपर-ओवर तक चला. दोनों टीमों की पारी 202 रनों पर समाप्त हुई, वहीं सुपर ओवर में श्रीलंकाई टीम सिर्फ 2 रन बना पाई और टीम इंडिया ने पहली ही गेंद पर 3 रन दौड़कर मैच जीता. अब एक वीडियो सामने आया है, जो भारतीय पारी शुरू होने से पहले का है, जिसमें कैमरामैन ने ऐसा प्रैंक किया जिससे हिन्दी कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था, दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम सम्मानपूर्वक एशिया कप को अलविदा कहने के इरादे से मैदान में उतरी थी. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन की दमदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 202 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 134 रन बना चुकी थी. पथुम निसांका ने 107 रन और कुसल परेरा ने 58 रन बनाए. फिर भी श्रीलंकाई टीम 202 रन तक ही पहुंच सकी.
कमेंटेटर्स के साथ हुआ प्रैंक
दरअसल बाउंड्री पर तिलक वर्मा ने पैड और हेल्मेट पहने हुए थे और अभ्यास कर रहे थे और उनके बराबर में शुभमन गिल खड़े थे. कमेंटेटर विवेक राजदान ने कहा कि आज शर्मा जी (अभिषेक शर्मा) की जगह शायद वर्मा जी (तिलक वर्मा) ओपनिंग करने वाले हैं. जैसे ही कैमरा घूमा तो अगले ही क्षण अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान के भीतर प्रवेश करते दिखे.
यह नजारा देख कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर विवेक राजदान ने कहा कि कैमरामैन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस कैमरामैन का पता लगाइए कि ये कौन है.
श्रीलंका के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, दोनों ने दमदार प्रदर्शन किया था. अभिषेक ने 31 गेंद में 61 रन बनाए, दूसरी ओर तिलक वर्मा ने 49 रनों का योगदान दिया था. बताते चलें कि अभी अभिषेक और तिलक, एशिया कप 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
