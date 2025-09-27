फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...

एशिया कप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले से विवादों में रहा है. अब सबकी नजरें भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच पर हैं, जो 28 सितंबर को खेला जाएगा. इस खिताबी भिड़ंत से पहले पाकिस्तान ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसपर नया बवाल खड़ा हो सकता है.

21 सितंबर को सुपर-4 राउंड के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था. उस मैच में हारिस रऊफ ने 6-0 और फाइटर जेट को गिराने का इशारा किया था. वहीं साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन करके विवाद खड़ा किया था. इस जेस्चर को लेकर BCCI ने रऊफ और फरहान की ICC में शिकायत कर दी थी.

PCB चेयरमैन का नया ड्रामा

एक तरफ ICC ने हारिस राऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया, दूसरी ओर साहिबजादा फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया था. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हारिस रऊफ पर जितना भी जुर्माना लगा है, पीसीबी चेयरमैन ने खुद उसका भुगतान करने की बात कही है. ऐसी हरकत से उन्होंने साफ किया है कि वो रऊफ के फाइटर जेट को मार गिराने जैसे इशारों का पूरा समर्थन करते हैं.

इससे पहले मोहसिन नकवी ने दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का एक स्लो-मो वीडियो भी साझा किया, जिसमें वो क्रैश होने वाला जेस्चर कर रहे थे. इस सबके बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस बयान को लेकर सूर्यकुमार की ICC से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों और भारतीय जवानों को समर्पित किया था.

शेयर किया नया रहस्यमयी पोस्ट

PCB चेयरमैन ने भारत-पाकिस्तान फाइनल से ठीक एक दिन पहले एक रहस्यमयी पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि, "आपको अपने संतुलन बनाने के पीछे कारणों को समझाने के लिए कितना समय और चाहिए?" यह समझ पाना मुश्किल है कि नकवी ने यह पोस्ट क्यों किया, लेकिन भारत-पाक फाइनल से ठीक एक दिन पहले उनके ऐसा करने पर बवाल खड़ा हो गया है.

