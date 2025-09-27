हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटफाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...

फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...

India vs Pakistan Final Asia Cup 2025: 28 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच से पहले PCB चेयरमैन का नया ड्रामा शुरू हो गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Sep 2025 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले से विवादों में रहा है. अब सबकी नजरें भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच पर हैं, जो 28 सितंबर को खेला जाएगा. इस खिताबी भिड़ंत से पहले पाकिस्तान ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कुछ ऐसा कर दिया है, जिसपर नया बवाल खड़ा हो सकता है.

21 सितंबर को सुपर-4 राउंड के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था. उस मैच में हारिस रऊफ ने 6-0 और फाइटर जेट को गिराने का इशारा किया था. वहीं साहिबजादा फरहान ने गन सेलिब्रेशन करके विवाद खड़ा किया था. इस जेस्चर को लेकर BCCI ने रऊफ और फरहान की ICC में शिकायत कर दी थी.

PCB चेयरमैन का नया ड्रामा

एक तरफ ICC ने हारिस राऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया, दूसरी ओर साहिबजादा फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया था. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हारिस रऊफ पर जितना भी जुर्माना लगा है, पीसीबी चेयरमैन ने खुद उसका भुगतान करने की बात कही है. ऐसी हरकत से उन्होंने साफ किया है कि वो रऊफ के फाइटर जेट को मार गिराने जैसे इशारों का पूरा समर्थन करते हैं.

इससे पहले मोहसिन नकवी ने दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का एक स्लो-मो वीडियो भी साझा किया, जिसमें वो क्रैश होने वाला जेस्चर कर रहे थे. इस सबके बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने उस बयान को लेकर सूर्यकुमार की ICC से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों और भारतीय जवानों को समर्पित किया था.

शेयर किया नया रहस्यमयी पोस्ट

PCB चेयरमैन ने भारत-पाकिस्तान फाइनल से ठीक एक दिन पहले एक रहस्यमयी पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि, "आपको अपने संतुलन बनाने के पीछे कारणों को समझाने के लिए कितना समय और चाहिए?" यह समझ पाना मुश्किल है कि नकवी ने यह पोस्ट क्यों किया, लेकिन भारत-पाक फाइनल से ठीक एक दिन पहले उनके ऐसा करने पर बवाल खड़ा हो गया है.

यह भी पढ़ें:

भारत-पाकिस्तान फाइनल में अगर बारिश हो गई तो? फिर कौन बनेगा चैंपियन? जानें एशिया कप का नियम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 06:05 PM (IST)
Tags :
Asia Cup Final Asia Cup IND Vs PAK Final IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
इंडिया
अखिलेश यादव चाहें तो भी क्यों पत्नी डिंपल को कार में साथ नहीं बैठा सकते? इस शख्स ने बताई वजह
अखिलेश यादव चाहें तो भी क्यों पत्नी डिंपल को कार में साथ नहीं बैठा सकते? इस शख्स ने बताई वजह
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget