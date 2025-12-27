कभी नहीं देखा होगा ऐसा रोमांचक मैच! कई बार पलटी बाजी; अंतिम 30 गेंद में नहीं बने 36 रन

बिग बैश लीग हर साल फैंस को कुछ यादगार मैच और लम्हे देकर जाती है. उसी तरह BBL 2025-26 में ब्रिसबेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स का मैच रोमांच से भरपूर और यादगार साबित हुआ है. इस मुकाबले में ब्रिसबेन की टीम ने 7 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की. एडिलेड टीम अंतिम ओवर में 2 विकेट हाथ में होने के बावजूद 10 रन नहीं बना पाई. थॉमस बालकिन ने अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर ब्रिसबेन हीट की जीत सुनिश्चित की.

इस मैच में ब्रिसबेन ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए थे. मैक्स ब्रायंट ने तबाही मचाते हुए 32 गेंद में 63 रनों की तूफानी पारी खेली. पहली पारी के दौरान एडिलेड स्ट्राइकर्स ने जबरदस्त वापसी की. ब्रिसबेन की टीम एक समय 200 के पार जाने के सपने देख रही होगी, लेकिन आखिरी 4 ओवरों में ब्रिसबेन की टीम केवल 28 रन बना सकी और 3 विकेट गंवा दिए. नतीजन ब्रिसबेन की टीम 179 रन ही बना पाई.

जवाब में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने सधी हुई शुरुआत करते हुए 7 ओवर में बिना विकेट गंवाए 57 रन बना लिए थे. क्रिस लिन ने 22 रन बनाए, वहीं कप्तान मैथ्यू शॉर्ट गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे. उन्होंने 39 गेंद में 63 रन बनाए. एडिलेड ने शानदार शुरुआत की, लेकिन 7 रन के भीतर तीन बल्लेबाजों को आउट करते हुए ब्रिसबेन की मैच में वापसी हुई. मैच का रुख एक बार फिर पलटा जब 9वें ओवर के बाद केवल 18 गेंद में एडिलेड ने 38 रन बना डाले. इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे, लेकिन मैथ्यू शॉर्ट एक छोर पर टिके थे.

अंत में पलट गया मैच

अंतिम 30 गेंद में एडिलेड स्ट्राइकर्स को केवल 36 रन बनाने थे. कप्तान मैथ्यू शॉर्ट सेट हो चुके थे और सेट बल्लेबाज शॉर्ट के क्रीज पर रहते ये आसान लक्ष्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने शॉर्ट को 63 के स्कोर पर आउट कर दिया. मैच का रुख एक बार फिर पलट चुका था. जेरसिस वाडिया के रहते अब भी एडिलेड की जीत की उम्मीद कायम थी, लेकिन 19वें ओवर में ल्यूक वुड और जेरसिस वाडिया का विकेट गिरने से ब्रिसबेन मैच में वापसी कर चुकी थी.

अंतिम ओवर में एडिलेड को जीत के लिए 10 रन बनाने थे, जिन्हें बचाने का भार ब्रिसबेन ने थॉमस बालकिन को सौंपा. बालकिन ने ओवर में 2 विकेट चटका कर एडिलेड स्ट्राइकर्स की पारी को 172 रनों पर समाप्त कर दिया.