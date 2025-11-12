IPL 2026 ऑक्शन पर बड़ा अपडेट, जानें कब और कहां लगेगी खिलाड़ियों की बोली

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 Auction: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए तारीख और वेन्यू पर बड़ा अपडेट दिया है. इस बार भी ऑक्शन भारत से बाहर होने जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Nov 2025 09:20 AM (IST)
IPL 2026 Mini Auction Update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले ऑक्शन के लिए तारीख और वेन्यू पर बड़ा अपडेट आ गया है. इस बार मिनी ऑक्शन होने जा रहा है, जो 15 या 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में होगी. आईपीएल 2026 का ऑक्शन एक बार फिर विदेश में होने जा रहा है. ये लगातार तीसरा मौका होगा जब ऑक्शन भारत से बाहर आयोजित किया जाएगा. हालांकि, बीसीसीआई ने अभी तक तारीखों और जगह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की गई है.

आईपीएल ऑक्शन पर बड़ा अपडेट 

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन की तैयारी जोर-शोर से चल रही है और इस बार भी खिलाड़ियों पर बोली विदेश में लगेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 15 या 16 दिसंबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में ऑक्शन आयोजित किया जाएगा. ये लगातार तीसरी बार आईपीएल की नीलामी भारत से बाहर होने जा रही है. इससे पहले साल 2023 में दुबई और साल 2024 में सऊदी अरब के जेद्दा में ऑक्शन हुई थी. 

ऑक्शन से पहले बदलेंगी टीम? 

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो के तहत एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले संजू सैमसन की डील लगभग पक्की हो चुकी है. संजू सैमसन ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो सकते है. वहीं, रवींद्र जडेजा और सैम करन की राजस्थान रॉयल्स में एंट्री हो सकती है.

रिटेंशन की आखिरी तारीख और ट्रेड विंडो 

बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजियों के लिए अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जमा करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2025 तय की है. रिटेंशन की आखिरी तारीख से ठीक पहले, ट्रेड विंडो में भी हलचल देखने को मिल रही है.

आपको बता दें कि ट्रेड विंडो वो समय है जिसमें आईपीएल की कोई भी फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ खिलाड़ियों की अदला-बदली कर सकती है. सभी 10 टीमें इस विंडो का इस्तेमाल अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करने के लिए करती हैं. यह विंडो आईपीएल सीजन खत्म होने के 7 दिन बाद शुरू होती है और ऑक्शन से 7 दिन पहले बंद हो जाती है.

Published at : 12 Nov 2025 09:20 AM (IST)
