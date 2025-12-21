इस भारतीय क्रिकेटर के घर गूंजी किलकारी, पहली बार बने पिता; फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

एक्सप्लोरर
इस भारतीय क्रिकेटर के घर गूंजी किलकारी, पहली बार बने पिता; फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज
Shardul Thakur Baby Boy: भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर पहली बार पिता बन गए हैं. रविवार, 21 दिसंबर को शार्दुल और उनकी पत्नी मिताली पारुलकर को पुत्र का माता-पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.
भारतीय क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर पहली बार पिता बन गए हैं. रविवार, 21 दिसंबर को शार्दुल और उनकी पत्नी मिताली पारुलकर को पुत्र का माता-पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. शार्दुल ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार पिता बनने की खुशखबरी फैंस के साथ साझा की.
शार्दुल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से पुत्र का पिता बनने की खुशखबरी फैंस को दी. उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, "माता-पिता के हृदय में छिपा हुआ, मौन, विश्वास और अनंत प्रेम से सुरक्षित. हमारा रहस्य आखिरकार सबके सामने आ ही गया. स्वागत है बेटा, वह सपना जिसे हमने 9 महीनों तक चुपचाप संजोये रखा."
View this post on Instagram
अपडेट जारी है...
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का...', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
विश्व
MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ
क्रिकेट
टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया के लिए कैसा रहा साल 2025? देखें इस साल का रिपोर्ट कार्ड
मनोरंजन
इस साल 1400 करोड़ कमाने वाली मलयालम की 10 फिल्में, पहले नंबर वाली ने तो बवाल काट दिया
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्रिकेट
6 Photos
वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना कब करेंगी शादी? कैसे शुरू हुई पलाश मुच्छल के साथ लव स्टोरी
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL