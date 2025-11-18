हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टर्निंग पिच को लेकर सवाल उठाने वालों पर बरसे भुवनेश्वर कुमार, बोले- जब भारत जीत रहा था तब पिच...

टर्निंग पिच को लेकर सवाल उठाने वालों पर बरसे भुवनेश्वर कुमार, बोले- जब भारत जीत रहा था तब पिच...

Bhuvneshwar Kumar on turning pitch: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद टर्निंग पिच को लेकर बहस शुरू हो गई है. इस बीच तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 09:39 PM (IST)
भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का मानना ​​है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए ईडन गार्डन्स में स्पिन के अनुकूल पिच तैयार करने पर बहस बेमानी है, क्योंकि देश लंबे समय से ऐसे विकेट तैयार करता आ रहा है. भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन दिन के अंदर 30 रन से हार का सामना करना पड़ा जब टीम 124 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही. 

कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से मिली हार की याद दिलाती है जहां मेहमान टीम के स्पिनरों ने रोहित शर्मा की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक क्लीन स्वीप में अहम भूमिका निभाई थी. हालाकि भुवनेश्वर ने इस हार को अधिक तवज्जो नहीं दी.

‘क्रिकगिरी’ के सह-संस्थापक भुवनेश्वर ने इस ऐप के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा, "यह पहली बार नहीं है जब स्पिनरों के लिए मददगार पिच तैयार की गई है. इससे पहले किसी ने यह सवाल नहीं उठाया, क्योंकि भारत जीत रहा था और हार-जीत खेल का हिस्सा है. ऐसा नहीं है कि टीम पहले नहीं हारी है या पहली बार हारी है. मुझे नहीं लगता कि यह (हार) मेरे लिए कोई बड़ी चिंता का विषय है."

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत के लिए ईडन पर चार स्पिनरों के साथ खेलना जरूरी था तो भुवनेश्वर ने कहा कि पिच की स्थिति के आधार पर चयन किया जाता है. कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन के कारण कोलकाता टेस्ट के बीच से हटना पड़ा जो भारत के लिए एक बड़ा झटका था लेकिन भुवनेश्वर ने युवा कप्तान के कार्यभार प्रबंधन पर बात करने से इनकार कर दिया.

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की ओर से खेलने वाले भुवनेश्वर से जब यह पूछा गया कि क्या इस साल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में कई प्रशंसकों की मौत के बाद खिलाड़ी सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतर पाएंगे तो उन्होंने कहा, "आईपीएल से पहले कई टूर्नामेंट होने हैं, इसलिए जब आईपीएल कैम्प शुरू होगा तो कई बातों पर चर्चा होगी और टीम किस मानसिक स्थिति में है और क्या चल रहा है. बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि खिलाड़ी आईपीएल से पहले के टूर्नामेंटों में कैसा प्रदर्शन करते हैं और आईपीएल में कैसे प्रवेश करते हैं इसलिए ये सभी बातें मायने रखती हैं."

Published at : 18 Nov 2025 09:39 PM (IST)
India Vs South Africa Bhuvneshwar Kumar GAUTAM GAMBHIR
प्राइवेसी पॉलिसी

Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
