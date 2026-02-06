हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन स्टोक्स का चोट से हुआ बुरा हाल, प्रैक्टिस के दौरान चेहरे पर लगी गेंद, तस्वीर देख हो जाएंगे विचलित

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को एक चोट ने उनका बुरा हाल कर दिया है. प्रैक्टिस के दौरान एक गेंद सीधे उनके चेहरे की दाएं तरफ पर आ लगी है. स्टोक्स पहले से ही एक इंजरी के कारण टीम से दूर हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 06 Feb 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

Ben Stokes Injury After Being Hit Ball On The Face: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक गंभीर चोट लग गई है. स्टोक्स के चेहरे पर क्रिकेट की गेंद इतनी तेजी से लगी है कि उनकी दाहिनी आंख बुरी तरह सूज गई और नाक से खून निकलने लगा. स्टोक्स ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी इस चोट की तस्वीर साझा की है, जिसमें उनके चेहरे पर लगी चोट को साफ देखा जा सकता है. 

कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

बेन स्टोक्स के साथ ये दर्दनाक हादसा तब हुआ, जब वो बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टोक्स अपने दोस्तों के साथ मैदान पर खड़े थे, तभी अचानक एक गेंद उनके ब्लाइंड साइड से आई और सीधे उनके चेहरे के दाहिने तरफ आ लगी. हालांकि, दर्द में होने के बावजूद स्टोक्स ने मजाक के लहजे में इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आपको उस क्रिकेट गेंद की हालत देखनी चाहिए, जिससे मैं टकराया.’

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर और टीम में वापसी का इंतजार

टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स फिलहाल इंग्लैंड की व्हाइट बॉल फॉर्मेट की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं और वो आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भी भाग नहीं लेंगे. स्टोक्स पहले से ही एशेज सीरीज के दौरान लगी एक चोट से उबर रहे थे और अब इस नए हादसे ने उनकी और मुश्किल बढ़ा दी है. उम्मीद की जा रही है कि स्टोक्स जून में होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के दौरान मैदान पर वापसी करेंगे और रेड-बॉल टीम की कमान संभालेंगे.

एशेज में मिली हार के बाद कप्तानी पर उठे सवाल

एशेज सीरीज 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड को मिली 4-1 से हार के बाद स्टोक्स की कप्तानी और उनके बयानों की आलोचना हो रही है. इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने स्टोक्स के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने एशेज में मिली हार के बावजूद खिलाड़ियों की मेहनत की तारीफ की थी. एंडरसन ने कहा कि अपनी टीम के लिए दिन भर भागना और प्रयास करना खिलाड़ियों का काम है, इसमें तारीफ जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए.

Published at : 06 Feb 2026 10:14 AM (IST)
