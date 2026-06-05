ENG vs NZ Test: W,W,W... ओली रॉबिन्सन का कहर, दूसरे ही ओवर में झटके 3 विकेट, बैकफुट पर न्यूजीलैंड
ENG vs NZ Test: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के पहले दिन कुल 16 विकेट गिरे. ओली रॉबिन्सन ने पारी के दूसरे ही ओवर में केन विलियमसन समेत 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया.
लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के पहले दिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा. इसमें ओली रॉबिन्सन का ओवर खास रहा, जिन्होंने एक ही ओवर में केन विलियमसन समेत 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर इंग्लैंड की वापसी करवाई और मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेला.
पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित भी हुआ. हैरी ब्रूक को छोड़कर कोई इंग्लिश बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया और पूरी टीम 140 रनों पर सिमट गई. ब्रूक ने 10 चौकों की मदद से 56 रन बनाए. दोनों ओपनर्स बेन डकेट (19) और इमिलिओ गै (8) अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके. जैकब बेथेल 6 और जो रुट 1 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान बेन स्टोक्स ने 12 रन बनाए. लगा था कि अब न्यूजीलैंड इस मैच में पकड़ बना लेगी, लेकिन ओली रॉबिन्सन के एक ही ओवर में पूरा गेम पलट दिया.
इंग्लैंड के लिए पहला ओवर गस एटकिंसन ने डाला, दूसरे छोर पर गेंदबाजी करने ओली रॉबिन्सन ने पहली 2 गेंद डॉट डालने के बाद तीसरी गेंद पर डेव्हन कॉनवे को एलबीडबल्यू आउट किया. गेंद सीम कर रही थी. तीसरे नंबर पर आए केन विलियमसन अपनी पहली गेंद पर बीट हुए, लेकिन अगली गेंद पर आउट हो गए. ये बॉल बाहर से अंदर की तरफ आई, जिसे बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए. गेंद बल्ले पर लगकर हवा में गई जिसे इमिलिओ गै ने आसानी से पकड़ लिया.
अगली ही गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को एलबीडबल्यू आउट किया. ये गेंद भी अंदर की तरफ आ रही थी, जिस पर रचिन आउट हुए. इस ओवर ने पूरा गेम पलट दिया, जो न्यूजीलैंड हावी नजर आ रही थी वो बैकफुट पर आ गई.
Dot. Dot. Wicket. Dot. Wicket. Wicket.— England Cricket (@englandcricket) June 4, 2026
Every ball from that ridiculous Ollie Robinson over 👇 pic.twitter.com/A5jhEgkV1p
29 पर गिर गए थे 6 विकेट
ओली रॉबिन्सन ने पहले दिन डेरिल मिशेल के रूप में अपना चौथा विकेट लिया, ये 20 रन पर इंग्लैंड का पांचवां विकेट था. न्यूजीलैंड की पहली पारी में पहले ही दिन 6 विकेट 29 के स्कोर पर गिर गए थे, वो तो ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ ने पारी को संभाला और एक अच्छी साझेदारी करते हुए टीम को मुश्किल स्थिति से उबारा. हालांकि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 61 रन पर 6 विकेट है. अभी टीम 79 रन पीछे हैं. फिलिप्स 31 और स्मिथ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं.