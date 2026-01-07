इंग्लैंड को बड़ा झटका, कप्तान बेन स्टोक्स हुए इंजर्ड, फील्ड छोड़ कर बाहर जाना पड़ा

सिडनी टेस्ट के चौथे दिन पहले सत्र में इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को इंजरी की वजह से फील्ड छोड़ कर जाना पड़ा. स्टोक्स की इंजरी ने इंग्लैंड की परेशानी बढ़ा दी है.

बुधवार को जब खेल शुरू हुआ तो स्टोक्स अपने दूसरे ओवर में की चौथी गेंद फेंकने के बाद दर्द में नजर आए. दर्द की वजह से उन्होंने फील्ड छोड़ दिया. यह उनके स्पेल के 28वें ओवर की चौथी गेंद थी. उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 523 रन था. स्टोक्स के ओवर को जैकब बेथेल ने उस ओवर पूरा किया. स्टोक्स की गैरमौजूदगी में हैरी ब्रूक ने कप्तानी का जिम्मा संभाला.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स की चोट पर कहा कि स्टोक्स को दाहिनी मांसपेशी में दर्द की शिकायत है. उनकी दाहिनी एडक्टर की जांच की जा रही है. जल्द ही अपडेट दिया जाएगा.

बेन स्टोक्स का करियर इंजरी से बुरी तरह प्रभावित रहा है. पिछले 18 महीनों में स्टोक्स को यह चौथी बार चोट लगी है और यह लगातार चौथी सीरीज है जिसमें वह चोटिल हुए हैं. वह अगस्त में द हंड्रेड के दौरान भी इंजर्ड हो गए थे और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं खेल पाए थे. वह पाकिस्तान के खिलाफ भी पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे. दिसंबर 2024 में, इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी. इस सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में उन्हें दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. दाहिने कंधे की चोट के कारण पिछले साल वह भारत के खिलाफ सीरीज के पांचवें टेस्ट से बाहर रहे थे. देखना होगा वह इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं.

सिडनी टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 567 रन पर समाप्त हुई. स्टीव स्मिथ 138 रन बनाकर आउट हुए. ब्यू वेबस्टर 71 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 183 रन की बढ़त मिली है. इंग्लैंड की पहली पारी 384 रन पर सिमटी थी.