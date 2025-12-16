IPL 2026 नीलामी से ठीक पहले बीसीसीआई ने लिस्ट कर दी अपडेट, इन 19 खिलाड़ियों को किया शामिल

आईपीएल 2026 के लिए आज होने वाली नीलामी यानी मिनी ऑक्शन काफी रोमांचक होने वाली है. कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के पास कुल मिलाकर 107 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है और उम्मीद है कि ये दोनों 10 टीमों में सबसे सक्रिय टीमें होंगी. हालांकि, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी अन्य टीमों के पास भी 20 करोड़ रुपये से अधिक की राशि है.

मूल रूप से 1,390 पंजीकृत खिलाड़ियों की लंबी सूची में से आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. क्रिकबज के अनुसार, सोमवार देर रात शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों की सूची में 19 और खिलाड़ी शामिल किए गए.

भारतीय स्टार अभिमन्यु ईश्वरन, जिन्हें कई बार टेस्ट टीम में शामिल होने के बावजूद अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने का अवसर नहीं मिला है, उनका नाम चयनित खिलाड़ियों की सूची में शामिल है. स्प्रेडशीट में ईश्वरन को 360वें नंबर पर रखा गया है.

मणि शंकर मुरा सिंह (टीसीए), वीरनदीप सिंह (मलेशिया), चामा मिलिंद (एचवाईसीए), केएल श्रीजीत (केएससीए), एथन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), स्वास्तिक चिकारा (यूपीसीए), राहुल राज नामला (सीएयू), विराट सिंह (जेएससीए), त्रिपुरेश सिंह (एमपीसीए), काइल वेरेन (दक्षिण अफ्रीका), ब्लेसिंग मुजाराबानी (जिम्बाब्वे), बेन सियर्स (न्यूजीलैंड), राजेश मोहंती (ओसीए), स्वास्तिक सामल (ओसीए), सारांश जैन (एमपीसीए), सूरज संगाराजू (एसीए), और तन्मय अग्रवाल (एचवाईसीए) अन्य शामिल हैं.

कुल 77 स्थान उपलब्ध हैं, जिनमें से 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं. तीन बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पास सबसे अधिक 13 खाली जगह हैं, उसके बाद 2016 की चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के पास 10 खाली जगह है.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें

मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में होने वाली आईपीएल 2026 की नीलामी में कैमरून ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन और रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ियों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी. 10 फ्रेंचाइजी इस नीलामी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दुबई (2024) और जेद्दा (2025) के बाद यह लगातार तीसरी बार होगा जब आईपीएल की नीलामी भारत से बाहर आयोजित की जाएगी.