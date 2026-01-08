IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम साल 2026 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से करने जा रही है. 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की इस सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ी राहत मिली है. जिस खिलाड़ी को फिटनेस क्लीयरेंस के साथ स्क्वॉड में शामिल किया गया था, अब उसे पूरी तरह फिट होने का ऐलान कर दिया गया है. बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से हरी झंडी मिलने के बाद यह खिलाड़ी अब सीरीज में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है.

इस खिलाड़ी को मिली फिटनेस क्लियरेंस

टीम इंडिया के उपकप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने पूरी तरह फिट घोषित कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम उनकी रिकवरी से संतुष्ट है. पहले यह माना जा रहा था कि उन्हें मैच से पहले आखिरी समय तक फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन देखकर बोर्ड ने उन्हें पहले ही क्लियरेंस दे दी.

कैसे लगी थी चोट?

श्रेयस अय्यर को पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच खेलते समय चोट लग गई थी. सिडनी में फील्डिंग करते समय गिरने से उनकी स्प्लीन चोटिल हो गई थी. इस वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया. जिसके चलते करीब तीन महीने तक उन्हें क्रिकेट खेलने से वंचित रहना पड़ा. चोट के बाद उनका रिहैब लंबा चला और वे सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए.

घरेलू क्रिकेट में दमदार वापसी

श्रेयस अय्यर ने घरेलू क्रिकेट से वापसी करते हुए अपनी फिटनेस और फॉर्म दोनों साबित की. विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार पारी खेली. नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस ने सिर्फ 53 गेंदों में 82 रन जड़ दिए. उनकी इस आक्रामक पारी के दौरान मूवमेंट, टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन देखकर मेडिकल टीम को भरोसा हो गया कि वे अब पूरी तरह फिट हैं.

प्लेइंग इलेवन पर पड़ेगा असर

श्रेयस अय्यर की वापसी से टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे. अय्यर की गैरमौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर चार पर मौका मिला था और उन्होंने इस मौके को अच्छे से भुनाया. गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़कर अपनी दावेदारी मजबूत की थी. हालांकि अब श्रेयस की वापसी से गायकवाड़ को शामिल नहीं किया जाएगा.