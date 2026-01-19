भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. उससे पहले भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी. न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हरा दिया है, अब टी20 सीरीज की बारी है. यह वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की आखिरी परीक्षा होगी और भारतीय खिलाड़ी भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेंगे.

ये पहली बार है, जब न्यूजीलैंड ने भारत में टीम इंडिया को किसी वनडे सीरीज में हराया है. मगर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत की टी20 टीम अब तक कोई सीरीज नहीं हारी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम बढ़िया लय को बरकरार रख पाती है या नहीं. यहां देख लीजिए भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 21 जनवरी-31 जनवरी तक खेली जाएगी. न्यूजीलैंड की टीम भारत आकर टीम इंडिया को टी20 सीरीज में हरा चुकी है. 2026 में उसके पास दूसरी बार ऐसा करने का मौका होगा.

पहला टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - नागपुर

दूसरा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - रायपुर

तीसरा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - गुवाहाटी

चौथा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - विशाखापत्तनम

पांचवां टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - तिरुवनंतपुरम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 25 टी20 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें 14 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 बार बाजी मारी है. उनके एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था. साल 2020 से लेकर अब तक कीवी टीम केवल 2 बार भारतीय टीम को टी20 मैच में हराने में सफल रही है. वहीं दोनों टीम भारत में 11 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें 7 बार भारत और 4 बार न्यूजीलैंड जीता है.

भारत का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, ईश सोढ़ी

