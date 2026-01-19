हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी टेस्ट, देखें भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल

IND vs NZ T20 Series Schedule: भारत और न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा. यह टी20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों की आखिरी परीक्षा होगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2026 टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा. उससे पहले भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी. न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हरा दिया है, अब टी20 सीरीज की बारी है. यह वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की आखिरी परीक्षा होगी और भारतीय खिलाड़ी भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेंगे.

ये पहली बार है, जब न्यूजीलैंड ने भारत में टीम इंडिया को किसी वनडे सीरीज में हराया है. मगर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत की टी20 टीम अब तक कोई सीरीज नहीं हारी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम बढ़िया लय को बरकरार रख पाती है या नहीं. यहां देख लीजिए भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 21 जनवरी-31 जनवरी तक खेली जाएगी. न्यूजीलैंड की टीम भारत आकर टीम इंडिया को टी20 सीरीज में हरा चुकी है. 2026 में उसके पास दूसरी बार ऐसा करने का मौका होगा.

  • पहला टी20 मैच -  भारत बनाम न्यूजीलैंड - नागपुर
  • दूसरा टी20 मैच  - भारत बनाम न्यूजीलैंड - रायपुर
  • तीसरा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - गुवाहाटी
  • चौथा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - विशाखापत्तनम
  • पांचवां टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - तिरुवनंतपुरम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 25 टी20 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें 14 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 बार बाजी मारी है. उनके एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था. साल 2020 से लेकर अब तक कीवी टीम केवल 2 बार भारतीय टीम को टी20 मैच में हराने में सफल रही है. वहीं दोनों टीम भारत में 11 बार आमने-सामने आई हैं, जिनमें 7 बार भारत और 4 बार न्यूजीलैंड जीता है.

भारत का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी20), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, ईश सोढ़ी

यह भी पढ़ें:

ICC ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा, दुनिया में हुई थू-थू; अब BCB के पास सिर्फ एक रास्ता

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ T20 INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ IND Vs NZ T20 Schedule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
Advertisement

वीडियोज

पत्नी Sunita Ahuja आहूजा संग विवाद पर Actor Govinda ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे खिलाफ बड़ी साजिश
Sunita Ahuja पर Govinda का जवाब: अपने खिलाफ साजिश की बात की खुलकर चर्चा
Bollywood News: कृति सेनन और कबीर बहिया ने इंस्टाग्राम पर किया रिश्ता ऑफिशियल, नूपुर की शादी से वायरल हुईं तस्वीरें
Govinda का emotional बयान: ‘मैं शिकायत नहीं, बल्कि सच बताना चाहता हूं”
Harshvardhan Rane की वजह से चल गई Ek Deewane Ki Deewaniyat! | Shaad Randhawa Interview
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सामने बैठाकर सुना दीं खरी-खरी
'हमारे पड़ोस में आतंकवाद को बढ़ावा न दें', जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री को सुनाईं खरी-खोटी
महाराष्ट्र
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
मालेगांव: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने AIMIM से मांगा समर्थन, मिला ये जवाब
विश्व
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
'मुझे नोबेल नहीं मिला, अब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए', डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के PM को लिखी धमकी भरी चिट्ठी
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
ट्रेंडिंग
Video: पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
हेल्थ
Eggshell Calcium: सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget