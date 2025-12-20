हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup India Squad: BCCI ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया टीम इंडिया का एलान, शुभमन गिल बाहर; ईशान किशन और रिंकू सिंह को मिली जगह

India Squad For 2026 T20 World Cup: BCCI ने अगले साल फरवरी में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 20 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

India 15th Member Squad For 2026 T20 World Cup: टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी टी20 विश्व कप अगले साल फरवरी और मार्च में खेला जाना है. 7 फरवरी से इस टूर्नामेंट का आगाज होना है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए भारत की 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम का एलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव 2026 टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के कप्तान होंगे, वहीं शुभमन गिल को उपकप्तानी सौंपी गई है. 

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है. इसके अलावा जितेश शर्मा भी 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. अक्षर पटेल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है. वहीं रिंकू सिंह को भी इस टीम में जगह मिली है.

बीसीसीआई ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चार बल्लेबाज, दो विकेटकीपर, दो स्पिन ऑलराउंडर, दो तेज बॉलिंग ऑलराउंडर, दो स्पिनर्स और तीन तेज गेंदबाजों को चुना है. 2026 टी20 विश्व कप के मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाने हैं. ऐसे में कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों को चयन किया है.  

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम 

4 बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह 
2 विकेटकीपर- संजू सैमसन (विकेटकीपर) और ईशान किशन (विकेटकीपर)
4 ऑलराउंडर- शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल
5 गेंदबाज- अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती

2026 टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें, देखें भारत का शेड्यूल

2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. इन सभी 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है. भारत ग्रुप-ए में है. इस ग्रुप में भारत के साथ यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान शामिल है. भारत के पांच और श्रीलंका के तीन वेन्यू पर सभी मुकाबले खेले जाएंगे. अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं प्रवेश करता है तो फिर खिताबी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी. अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में जाता है तो उसके नॉकआउट मैच श्रीलंका में ही खेले जाएंगे.

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में भारत का शेड्यूल

7 फरवरी- यूएसए के खिलाफ मैच
12 फरवरी- नामीबिया के खिलाफ मैच
15 फरवरी- पाकिस्तान के खिलाफ मैच
18 फरवरी- नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 02:11 PM (IST)
Tags :
India Squad TEAM INDIA SURYAKUMAR YADAV SHUBMAN GILL T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 T20 World Cup India T20 World Cup 2026 Squad
