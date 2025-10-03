एक्सप्लोरर
बनारस के चाइना मैन शक्ति सिंह ने अपने गूगली में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को फसाया, पूर्व कप्तान टिम पेन ने भी की तारीफ!
शक्ति सिंह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है और बल्लेबाजी भी करते हैं. दरअसल बीते दिनों नेट शेसन के दौरान शक्ति ने 8 बार ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को आउट किया है. पूर्व कप्तान टिम पेन उनसे बेहद प्रभावित हुए.
भारत में क्रिकेट के प्रति एक अलग ही जुनून देखा जाता है. इसीलिए अब हर पीढ़ी में युवा वर्ग अनेक क्रिकेटर को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर भारत के लिए खेलने का सपना देखते हैं. वाराणसी के भी अलग-अलग स्टेडियम में क्रिकेट खिलाड़ी रोजाना प्रेक्टिस करके खुद को राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं. जनपद से हाल ही के दिनों में एक खिलाड़ी शक्ति सिंह ने न सिर्फ अपने कोच को प्रभावित किया है बल्कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी उसकी गेंदबाजी की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे.
बनारस के चाइनामैन के तौर पर पहचाने जाते हैं शक्ति सिंह
वाराणसी के रहने वाले शक्ति सिंह भारत के लिए खेलने का सपना देख रहे हैं, इसीलिए वह एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं. शक्ति सिंह लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है और बल्लेबाजी भी करते हैं. दरअसल बीते दिनों नेट शेसन के दौरान शक्ति ने 8 बार ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन को आउट किया है. खुद ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर टिम पेन उनसे बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. शक्ति सिंह स्पोर्ट्स हॉस्टल कानपुर ( U 14 ) में सेलेक्ट हुए है. वह कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को अपना आदर्श मानते हैं. इसलिए उनके बॉलिंग एक्शन के अनुसार अब उन्हें वाराणसी के चाइनामैन के तौर पर जाना जाता है. शक्ति राज्य स्तर पर भी खेल चुके हैं, और फिलहाल उनके द्वारा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों कों अपने गूगली में फसाने का विषय सुर्खियों में है.
नियमित अभ्यास और अनुशासित खिलाड़ी हैं शक्ति - कोच
शक्ति के कोच मोहम्मद जाहिद बताते हैं कि - शक्ति नियमित अभ्यास करने के साथ-साथ बेहद अनुशासित खिलाड़ी है. बीते दिनों एक नेट सेशन के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को कई बार अपने गूगली में फसाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी उनके इस प्रदर्शन से बेहद प्रभावित नजर आए. काफी कम उम्र में वह अपने ऑल राउंड प्रदर्शन से सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं. भारत में क्रिकेट खेल को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक है और और यह छोटा खिलाड़ी अगर अपने बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, पूर्व कप्तान को प्रभावित करता है तो यह बड़ी बात है.
