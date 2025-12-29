जसप्रीत बुमराह को किस चीज का है शौक, अक्षर पटेल ने खोला बड़ा सीक्रेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजसप्रीत बुमराह को किस चीज का है शौक, अक्षर पटेल ने खोला बड़ा सीक्रेट

टीम इंडिया के खूंखार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के शौक के बारे में उनके साथी खिलाड़ी अक्षर पटेल ने एक यूट्यूब वीडियो में खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि बुमराह को परफ्यूम कलेक्शन का शौक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 29 Dec 2025 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

Jasprit Bumrah Perfume Collection: क्रिकेट के मैदान पर भारत के अनुभवी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फेंकने के लिए मशहूर हैं. उनकी ये सटीकता खेल के हर फॉर्मेट में दिखाई देती है. फैन्स को लगता है कि बुमराह में क्रिकेट के लिए पागलपन है, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि उनको क्रिकेट की तरह ही एक और चीज से मोहब्नबत है. इसे लेकर उनके साथी खिलाड़ी और और टीम इंडिया के टी20 उपकप्तान अक्षर पटेल ने खुलासा किया है. पटेल ने एक यूट्यूब वीडियो में बताया है कि बुमराह में परफ्यूम को लेकर गजब की दीवानगी है. उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया है कि बुमराह के पास परफ्यूम का बहुत बढ़िया कलेक्शन है.

बुमराह पूरी रिसर्च करके खरीदते हैं परफ्यूम

अक्षर पटेल ने यूट्यूब चैनल 2 स्लॉगर्स के साथ बातचीत में बुमराह के परफ्यूम कलेक्शन पर बात की है. अक्षर ने बताया है कि किस तरह बुमराह ने खुशबू से भरी बोतलों का कलेक्शन तैयार करने में बड़े पैमाने पर निवेश किया है. बुमराह परफ्यूम को लेकर ऐसे दीवाने हैं कि वे महज सूंघकर उसे नहीं खरीदते हैं बल्कि हर बोतल को खरीदने से पहले उस पर पूरी रिसर्च करते हैं. अक्षर ने बताया कि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जहां परफ्यू को महज सूंघकर खरीद लेते हैं, वहीं, बुमराह पहले ये देखते हैं कि उसमें कितने परसेंट तेल है और हर बोतल में कितना परफ्यूम मौजूद है.

रिटायरमेंट के बाद बुमराह बना सकते हैं इसमें बिजनेस?

वीडियो में एक यूट्यूबर ने मजाक करते हुआ कहा कि ये जसप्रीत बुमराह का रिटायरमेंट के बाद का प्लान तो नहीं है? इस पर अक्षर ने हंसते हुए रिएक्शन दिया और कहा,'जस्सी भाई देख लेना, पार्टनरशिप कर लेना.’ अक्षर ने वीडियो के दौरान जसप्रीत बुमराह को लेकर कई अन्य पर्सनल बातों को भी जाहिर किया है, जिसमें बुमराह की ऑफ द फील्ड लाइफ के बारे में बहुत-सी जानकारी मिलती है.

Published at : 29 Dec 2025 12:31 PM (IST)
Cricket News AXAR PATEL JASPRIT BUMRAH CRICKET
