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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकाबुल में हमले के बाद भड़का पूर्व IPL प्लेयर, कहा- 'पाकिस्तान और इजराइल में कोई अंतर नहीं...'

काबुल में हमले के बाद भड़का पूर्व IPL प्लेयर, कहा- 'पाकिस्तान और इजराइल में कोई अंतर नहीं...'

नवीन उल हक ने फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा कि इजराइल और पाकिस्तानी शासन के बीच कोई भी फर्क ढूंढना मुश्किल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 17 Mar 2026 11:37 AM (IST)
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पाकिस्तान द्वारा सोमवार को अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की गई, इसमें काबुल के नशा मुक्ति वाले एक अस्पताल को भी निशाना बनाया गया. बताया जा रहा है कि इस हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. IPL खेल चुके अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक का इसपर गुस्सा फूटा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर किए गए पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान और इजराइल में कोई अंतर नहीं है.

नवीन उल हक ने फेसबुक पोस्ट करते हुए लिखा, "इजराइल और पाकिस्तानी शासन के बीच कोई भी फर्क ढूंढना मुश्किल है." 26 वर्षीय नवीन आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल चुके हैं. नवीन ने 15 वनडे और 48 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. चोटिल होने के कारण वह टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे.

रमजान के पाक महीने के दौरान पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए इस हमले के बाद राशिद खान ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण आम लोगों के मारे जाने की खबरों से मुझे गहरा दुख हुआ है. आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाना, चाहे जान-बूझकर हो या गलती से, एक युद्ध अपराध है."

राशिद ने आगे लिखा, "इंसानी जानों की जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, खासकर रमजान के पवित्र महीने में, वह बेहद घिनौनी और गहरी चिंता का विषय है. इससे केवल फूट और नफरत ही बढ़ेगी. मैं संयुक्त राष्ट्र (UN) और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अन्य एजेंसियों से अपील करता हूं कि वे इस इस ज़ुल्म की पूरी तरह से जांच करें और इसके दोषियों को सजा दिलवाएं. इस मुश्किल समय में मैं अपने अफगान लोगों के साथ खड़ा हूं. हम इस सदमे से उबरेंगे, और एक राष्ट्र के तौर पर हम फिर से उठ खड़े होंगे. हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं. इंशाअल्लाह."

पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमले को किया खारिज

बता दें कि पाकिस्तान द्वारा कहा जा रहा है कि अस्पताल पर हमले का दावा झूठा और गुमराह करने वाला है. पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि ये हमला सिर्फ इसमें सिर्फ आतंकवादी सहायता ढांचों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें गोला बारूद और तकनीकी उपकरण के भंडार थे.

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Published at : 17 Mar 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Afghanistan Naveen UL Haq
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