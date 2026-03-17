न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका सीरीज से 2 दिन में 4 खिलाड़ी हुए टीम से बाहर, जानिए वजह

Four Players Ruled Out from New Zealand vs South Africa Series: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जारी अनोखी सीरीज फैंस के लिए बेहद रोमांचक बनी हुई है. एक ही दिन और एक ही मैदान पर पुरुष और महिला दोनों टीमों के मैच खेले जा रहे हैं, यानी ये एक डबल हेडर फॉर्मेट सीरीज है. इस सीरीज के शुरू होते ही दोनों टीमों की प्लानिंग को इंजरी ने बिगाड़ दी है. पहले ही मैच में कुल 4 खिलाड़ी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं, जिस वजह से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका लगा है.

न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ी हुए सीरीज से बाहर

न्यूजीलैंड की टीम को सबसे पहले झटका लगा जब उनके स्टार लेग स्पिनर ईश सोढ़ी सीरीज से बाहर हो गए है. बे ओवल में ट्रेनिंग के दौरान 14 मार्च को गेंदबाजी करते हुए उन्हें चोट लगी. स्कैन में पुष्टि हुई कि उनका अंगूठा टूट गया है. टीम मैनेजमेंट ने तुरंत फैसला लेते हुए उन्हें बाकी सीरीज से बाहर कर दिया है. हालांकि, अभी उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया है. इसके कुछ देर बाद ही कीवी टीम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेवोन जैकब्स पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं घुटने पर गिर गए थे. इसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और स्कैन में आया कि घुटने के साइड वाले हिस्से में चोट लगी है. ऐसे में अब वो भी पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर कटेन क्लार्क को हैमिल्टन में टीम के साथ शामिल कर लिया गया है.

साउथ अफ्रीका टीम को भी लगा बड़ा झटका

इस डबल हेडर फॉर्मेट सीरीज में साउथ अफ्रीका को भी दोहरा झटका लगा है. उनके बल्लेबाज जॉर्डन हरमन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. दूसरी ओर, महिला टीम को सबसे बड़ा झटका लगा है. उनकी अनुभवी खिलाड़ी डेन वैन नीकर्क घुटने की मांसपेशियों में लगी चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गईं हैं. पिछले साल संन्यास वापस लेने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा था, लेकिन वे अपना पहला मैच भी नहीं खेल पाई. अब उनकी जगह एनेके बॉश को साउथ अफ्रीकी टीम में शामिल किया गया है.