ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट के लिए किया 15 सदस्यीय टीम का ऐलान, पैट कमिंस स्क्वाड से बाहर
Australia Squad For 1st Test: ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. पहले टेस्ट में पैट कमिंस खेलते नजर नहीं आएंगे, लेकिन वे टीम के साथ पर्थ जाएंगे.
Australia vs England Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इस पांच मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. पहले टेस्ट में पैट कमिंस बतौर कप्तान नजर नहीं आएंगे. कमिंस इंजरी की वजह से टीम से बाहर रखे गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान स्टीव स्मिथ संभालेंगे. इस सीरीज में मार्नस लाबुशेन ने भी वापसी की है.
पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड
स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल् और ब्यू वेबस्टर.
SQUAD: 15 of the very best vying for a spot in our first men's #Ashes XI.— Cricket Australia (@CricketAus) November 5, 2025
Bring on November 21! pic.twitter.com/26WY0zmzKr
स्टीव स्मिथ को बनाया गया कप्तान
एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में स्टीव स्मिथ को टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं पैट कमिंस भी पहले टेस्ट मैच के लिए टीम के साथ पर्थ जा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सेलेक्टर्स उम्मीद जता रहे हैं कि कमिंस दूसरे टेस्ट में टीम में वापसी कर सकते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में सैम कोंस्टस को बाहर रखा गया है. ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी का बल्ला वेस्टइंडीज सीरीज में नहीं चला था. कोंस्टास ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 6 पारियों में 50 रन बनाए थे.
एशेज सीरीज का शेड्यूल
ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर, 2025 से होने जा रही है. पांच मैचों की ये टेस्ट सीरीज 4 जनवरी, 2026 तक चलेगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा.
- पहला टेस्ट- 21-25 नवंबर, 2025; पर्थ
- दूसरा टेस्ट- 4-8 दिसंबर, 2025; ब्रिसबेन
- तीसरा टेस्ट- 17-21 दिसंबर, 2025; एडिलेड
- चौथा टेस्ट- 26-30 दिसंबर, 2025; मेलबर्न
- पांचवां टेस्ट- 4-8 जनवरी, 2026; सिडनी
