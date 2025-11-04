हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया पर आया गुजरात के व्यापारी का दिल, तोहफे में मिलेगी डायमंड ज्वेलरी, घर की छत पे लगेंगे सोलर पेनल

टीम इंडिया पर आया गुजरात के व्यापारी का दिल, तोहफे में मिलेगी डायमंड ज्वेलरी, घर की छत पे लगेंगे सोलर पेनल

Womens World Cup Prize Money India: वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम पर जमकर तोहफों की बारिश हो रही है. अब एक व्यापारी ने टीम इंडिया को खास तोहफा देने की घोषणा की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Nov 2025 06:54 PM (IST)
वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम पर जमकर तोहफों की बारिश हो रही है. चैंपियन बनने के लिए लगभग 40 करोड़, फिर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 51 करोड़ रुपये देने की घोषणा की और अब सूरत के एक व्यापारी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक खास तोहफा देने का मन बनाया है.

सूरत के व्यापारी गोविंद ढोलकिया ने भारतीय टीम को हस्तनिर्मित डायमंड के आभूषण के साथ चैंपियन टीम के प्रत्येक सदस्य की छत पर सोलर पेनल लगवाने का भी तोहफा दिया है. बताते चलें कि गोविंद ढोलकिया राज्य सभा सदस्य भी हैं.

न्यूज एजेंसी PTI अनुसार गोविंद ढोलकिया ने BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को पत्र लिखकर भारतीय टीम को मैदान में और बाहर भी टीम इंडिया को सम्मानित करने का इरादा जाहिर किया था. गोविंद टीम इंडिया के हर एक सदस्य को उनके बेहतरीन और दृढ़ प्रदर्शन के लिए हाथों से निर्मित डायमंड के आभूषण गिफ्ट करना चाहते हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी के घर की छत पर सोलर पेनल लगवाने की बात भी कही.

गोविंद ढोलकिया अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बताया कि वो भारतीय खिलाड़ियों के अनुशासन और उनकी दृढ़ता के लिए उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं. इस प्रदर्शन से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया है. गोविंद, श्री रामकृष्ण एक्स्पोर्ट्स कंपनी के चेयरमैन हैं.

इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के लिए 51 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा कर चुकी है. वहीं महिला वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को करीब 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी. यह 2022 वर्ल्ड कप विजेता की प्राइज मनी से 297 प्रतिशत ज्यादा है. अब बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम बुधवार सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती है. पीएम मोदी के साथ टीम इंडिया ब्रेकफास्ट करती हुई नजर आ सकती है.

DSP बनने के बाद क्रिकेटर को कितना वेतन मिलता है? सिराज और दीप्ति शर्मा की सैलरी होश उड़ा देगी

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 04 Nov 2025 06:54 PM (IST)
Women's World Cup Indian Women's Cricket Team Womens World Cup Prize Money
