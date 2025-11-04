वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम पर जमकर तोहफों की बारिश हो रही है. चैंपियन बनने के लिए लगभग 40 करोड़, फिर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 51 करोड़ रुपये देने की घोषणा की और अब सूरत के एक व्यापारी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक खास तोहफा देने का मन बनाया है.

सूरत के व्यापारी गोविंद ढोलकिया ने भारतीय टीम को हस्तनिर्मित डायमंड के आभूषण के साथ चैंपियन टीम के प्रत्येक सदस्य की छत पर सोलर पेनल लगवाने का भी तोहफा दिया है. बताते चलें कि गोविंद ढोलकिया राज्य सभा सदस्य भी हैं.

न्यूज एजेंसी PTI अनुसार गोविंद ढोलकिया ने BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को पत्र लिखकर भारतीय टीम को मैदान में और बाहर भी टीम इंडिया को सम्मानित करने का इरादा जाहिर किया था. गोविंद टीम इंडिया के हर एक सदस्य को उनके बेहतरीन और दृढ़ प्रदर्शन के लिए हाथों से निर्मित डायमंड के आभूषण गिफ्ट करना चाहते हैं. इसके साथ-साथ उन्होंने प्रत्येक खिलाड़ी के घर की छत पर सोलर पेनल लगवाने की बात भी कही.

गोविंद ढोलकिया अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने बताया कि वो भारतीय खिलाड़ियों के अनुशासन और उनकी दृढ़ता के लिए उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं. इस प्रदर्शन से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया है. गोविंद, श्री रामकृष्ण एक्स्पोर्ट्स कंपनी के चेयरमैन हैं.

इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के लिए 51 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा कर चुकी है. वहीं महिला वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को करीब 40 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी. यह 2022 वर्ल्ड कप विजेता की प्राइज मनी से 297 प्रतिशत ज्यादा है. अब बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम बुधवार सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती है. पीएम मोदी के साथ टीम इंडिया ब्रेकफास्ट करती हुई नजर आ सकती है.

