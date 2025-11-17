हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एशेज सीरीज के बीच सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास को मिला मौका, प्राइम मिनिस्टर इलेवन की टीम में हुए शामिल

Ashes Series 2025/26: एशेज सीरीज की शुरुआती दो मुकाबलों के बीच दो दिवसीय वार्म अप मैच खेला जाएगा. जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर इलेवन की टीम में युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास को शामिल किया गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 17 Nov 2025 01:19 PM (IST)
Australia Vs England Ashes Series 2025/26: एशेज सीरीज की शुरुआत 21 नवंबर से होने जा रही है. सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों के बीच दो दिवसीय वार्म अप मैच खेला जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेवन की टीम में शामिल किया गया है. इस मुकाबले की शुरुआत 29 नवंबर से कैनबरा में होगी, जिसमें विक्टोरियन बल्लेबाज पीटर हैंड्सकॉम्ब पिंक बॉल मैच में टीम की अगुवाई करेंगे. ये मुकाबला गाबा में होने वाले डे-नाइट टेस्ट मैच की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी शुरुआत 4 दिसंबर से होगी.

एशेज पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने दिया बयान 

'क्रिकेटडॉटकॉमडॉटएयू' ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के हवाले से लिखा, "प्राइम मिनिस्टर इलेवन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक गौरवशाली परंपरा है. मुझे इस महीने के अंत में इंग्लैंड इलेवन से भिड़ने वाली टीम की पुष्टि करते हुए बहुत खुशी हो रही है. ये टीम हमारी घरेलू क्रिकेट प्रणाली में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बारे में बताती है. मैं विशेष रूप से हमारे कुछ उभरते सितारों को ये मौका हासिल करते हुए देखकर उत्साहित हूं."

उन्होंने कहा, "मैं 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली एशेज सीरीज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. ये विश्व क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता है. एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भिड़ंत हमेशा कुछ अलग ही मायने रखती है."

प्राइम मिनिस्टर इलेवन टीम में शामिल हुए सैम कोंस्टास 

सैम कोंस्टास के साथ इस टीम में अंडर-19 विश्व कप विजेता चार्ली एंडरसन, ओलिवर पीक और ह्यूग वीबगेन भी शामिल हैं. इनके अलावा, अनुभवी पीटर सिडल इस अभ्यास मैच में खेलेंगे. नाथन मैकस्वीनी टीम में एक अन्य टेस्ट खिलाड़ी हैं, जबकि तेज गेंदबाज सैम स्केली स्थानीय एसीटी प्रतिनिधि हैं और इस टीम के कोच पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन हैं. एक ओर ये मुकाबला खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खुद को परखने का मौका होगा. वहीं, दूसरी ओर फैंस को कैनबरा में पिंक बॉल से क्रिकेट का आनंद लेने का एक शानदार मौका मिलेगा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज में पांच मुकाबले 21 नवंबर से 8 जनवरी के बीच खेले जाएंगे.

Published at : 17 Nov 2025 01:19 PM (IST)
Peter Handscomb ENG Vs AUS Sam Konstas CRICKET Ashes Series 2025/26
