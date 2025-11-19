हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?

Asia Cup Rising Stars : सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और पाकिस्तान, जानिए किस दिन खेले जाएंगे मुकाबले?

इसके जवाब में भारत ने 17.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली. वैभव सूर्यवंशी 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हर्ष दुबे ने नाबाद 53 रन टीम के खाते में जोड़े. इनके अलावा, नमन धीर ने 30 रन की पारी खेली.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 19 Nov 2025 09:12 AM (IST)
भारत ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई. दोनों टीमें 21 नवंबर को फाइनल का टिकट हासिल करने के लिए अलग-अलग मुकाबलों में ग्रुप-ए की टीमों से भिड़ेंगी.

मंगलवार को दोहा में खेले गए मुकाबले में भारत ने ओमान के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में ओमान की टीम ने 20 ओवरों के खेल में 7 विकेट खोकर 135 रन बनाए. इस पारी में वसीम अली ने 45 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 54 रन की नाबाद पारी खेली. भारत की तरफ से गुरजपनीत सिंह और सुयश शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में भारत ने 17.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली. वैभव सूर्यवंशी 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हर्ष दुबे ने नाबाद 53 रन टीम के खाते में जोड़े. इनके अलावा, नमन धीर ने 30 रन की पारी खेली.

ग्रुप बी से शीर्ष दो टीमों ने अगले दौर में अपनी जगह बना ली हैं. इस ग्रुप में पाकिस्तान ने अपने तीनों मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, भारत ने 3 में से 2 मुकाबले जीतकर दूसरा पायदान अपने नाम किया. टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी.

वहीं, ग्रुप-ए का समीकरण काफी रोमांचक बना हुआ है. इस ग्रुप में बांग्लादेश शुरुआती दो मुकाबले जीतकर शीर्ष पर है, जबकि श्रीलंका और अफगानिस्तान 2 में से 1-1 मुकाबले जीतकर क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर है. हांगकांग की टीम शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर सबसे निचले स्थान पर है. ऐसे में ग्रुप ए में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने की जंग है.

19 नवंबर को ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों का फैसला हो जाएगा. बुधवार को अफगानिस्तान ए का सामना हांगकांग से होगा, जबकि श्रीलंका ए की टीम बांग्लादेश ए को चुनौती देगी.

Published at : 19 Nov 2025 09:11 AM (IST)
Pakistan INDIA Asia Cup Rising Stars
