हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर रविवार को दुबई में खेला जाएगा. इस हाईवोल्टेज मैच से पहले जानिए भारत-पाकिस्तान के एशिया कप मुकाबलों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और किसका पलड़ा रहा भारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Sep 2025 09:04 AM (IST)
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप 2025 टी20 के फाइनल मुकाबले में पहली बार 41 साल बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. जब भी दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं तो मुकाबला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह करोड़ों फैंस की भावनाओं से भी जुड़ जाता है. एशिया कप में दोनों देशों का टकराव हमेशा हाई-वोल्टेज ड्रामा लेकर आता है. अब सवाल यह है कि इस टूर्नामेंट में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड किसके पक्ष में रहा है?

एशिया कप ODI में किसका पलड़ा भारी

एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 15 मुकाबले ODI फॉर्मेट में खेले गए हैं. इन मुकाबलों में भारत ने 8 बार जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान को 5 मौकों पर जीत मिली है. इसमे 2 मुकाबले ड्रॉ या बिना नतीजे के खत्म हुए हैं. यानी ओवरऑल देखा जाए तो एशिया कप के ODI में भारत ने पाकिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है.

टी20 एशिया कप में कौन है आगे?

ODI के अलावा अब तक दोनों टीमें 5 बार T20 एशिया कप में आमने-सामने आ चुकी हैं. यहां भारत का दबदबा और भी ज्यादा दिखता है. इन 5 मैचों में से भारत ने 4 बार जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच जीत पाया  है. ये आंकड़ा साफ बताता है की भारतीय टीम पाकिस्तान से कई ज्यादा आगे है.

कुल रिकॉर्ड: भारत का स्पष्ट दबदबा

अगर ODI और T20 दोनों को जोड़ दिया जाए तो अब तक एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 20 मैच हुए हैं. इनमें से भारत ने 12 मैच अपने नाम किए, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में केवल 6 मुकाबलों में जीते नसीब हुई हैं और 2 मुकाबले ड्रॉ/नो रिजल्ट रहे. यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि एशिया कप के मंच पर भारत ने पाकिस्तान से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है.

अब होगा महामुकाबला 

क्रिकेट फैंस का रोमांच अब और भी बढ़ने वाला है क्योंकि एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार, 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. एक तरफ भारत अपने दमदार रिकॉर्ड को कायम रखना चाहेगा, तो वहीं पाकिस्तान इतिहास बदलने की कोशिश करेगा. 

Published at : 26 Sep 2025 09:04 AM (IST)
Embed widget