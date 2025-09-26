भारतीय क्रिकेट टीम ने 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है. पाकिस्तान 2 बार चैंपियन रही. लेकिन इतिहास में कभी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल नहीं हुआ. 17वें संस्करण (Asia Cup 2025) में ऐसा होने जा रहा है. टीम इंडिया ने सुपर-4 के शुरूआती 2 मैच जीतने के बाद ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर दूसरी फाइनलिस्ट बनी. इससे पहले गौतम गंभीर का पोस्ट वायरल हुआ, जो उन्होंने फाइनल में पहुंचने के बाद किया था.

सूर्यकुमार यादव एंड टीम इस संस्करण में शानदार खेल रही है. ग्रुप स्टेज में तीनों मैच जीतने के बाद टीम ने सुपर-4 में पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश को हराया. अभिषेक शर्मा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर रहे हैं. बुमराह तो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है ही, हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे भी गेंदबाजी में महत्वपूर्ण रोल अदा कर कर रहे हैं.

सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान इसलिए फाइनल में हैं, क्योंकि अन्य टीमें इतनी मजबूत नहीं दिखी जबकि उन टीमों से भी जीतने में पाकिस्तान के पसीने छूट गए. पाकिस्तान इस एशिया कप में अभी तक 2 मैच हारा है, दोनों टीम इंडिया के खिलाफ थे.

गौतम गंभीर का पोस्ट वायरल

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी का भी खिताब जीता है, अब एक और खिताब से इंडिया एक कदम दूर है. बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचने के बाद गंभीर ने सोशल मीडिया पर प्लेयर्स की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "Into The Final" (फाइनल में पहुंच गए).

भारत ने कब-कब एशिया कप जीता है?

टीम इंडिया ने कुल 8 बार एशिया कप खिताब जीते हैं, इसमें से 7 बार ओडीआई फॉर्मेट और 1 बार टी20 फॉर्मेट में जीता है. 1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023.

पाकिस्तान ने कब-कब एशिया कप जीता है?

पाकिस्तान ने कुल 2 बार एशिया कप का खिताब जीता है. दोनों बार ओडीआई फॉर्मेट में, जबकि पिछले टी20 संस्करण में टीम फाइनल तक पहुंची थी. पाकिस्तान ने 2000 पर 2012 में एशिया कप जीता है.