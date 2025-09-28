Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. खिताबी भिड़ंत से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान से बाहर की हरकतों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में है. किसी तरह घिसटकर फाइनल तक पहुंची पाकिस्तान टीम अब एक और विवाद में फंस गई है.

दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि वह तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगे जुर्माने की रकम खुद चुकाएंगे. यह फैसला तब आया जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में गाली-गलौज और अनुशासनहीनता के चलते हारिस रऊफ पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया था.

क्यों है नकवी का कदम केवल प्रतीकात्मक?

नियमों के मुताबिक, आईसीसी द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना खिलाड़ी की मैच फीस से ही काटा जाता है. यानी रिकॉर्ड में हारिस रऊफ की कमाई से कटौती ही दर्ज होगी, भले ही रकम नकवी अपनी जेब से भरें. ऐसे में यह फैसला केवल समर्थन और खिलाड़ियों को मनोबल देने जैसा कदम ही माना जाएगा.

रऊफ और फरहान की हरकतें बनी विवाद

भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में हारिस रऊफ न सिर्फ आपत्तिजनक इशारे करते देखे गए, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों से अभद्र भाषा में बात भी की. उनके साथ ही पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान भी विवादों में घिर गए. फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद अपने बल्ले से ‘गन सेलिब्रेशन’ करके इशारा किया. जिसके लिए आईसीसी ने उन्हें चेतावनी दी थी.

इन घटनाओं को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद ही दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कार्रवाई हुई.

सूर्या पर भी लगा जुर्माना

दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की शिकायत पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी आईसीसी के एक्शन का सामना कर चुके हैं. सूर्या ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान पर भारत की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था. इसे पीसीबी ने राजनीति से जोड़कर देखा और शिकायत दर्ज कराई. आईसीसी ने सूर्या को भी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत काटा.

भारत-पाक मुकाबलों में सिर्फ क्रिकेट नही

एशिया कप 2025 के दोनों भारत-पाक मैच अब तक खेल से ज्यादा भावनाओं और विवादों के लिए चर्चा में रहे हैं. फाइनल से पहले पीसीबी चेयरमैन का यह कदम साफ दिखाता है कि पाकिस्तान केवल मैदान पर ही नहीं, मैदान के बाहर भी भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है.

अब देखना होगा कि 28 सितंबर को होने वाले हाई-वोल्टेज फाइनल में पाकिस्तान का ड्रामा जारी रहता है या टीम इंडिया एक बार फिर अपने प्रदर्शन से पड़ोसी देश को जवाब देती है.