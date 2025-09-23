हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs BAN: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच होगा, एक मैच से कैसे हो गया फैसला? जानिए

IND vs BAN Asia Cup 2025: भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच से पहले क्यों कह रहे हैं कि एशिया कप का फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच होगा? क्योंकि जब-जब बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, वह फाइनल में पहुंची.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 23 Sep 2025 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट एशिया कप 2025 का सुपर-4 राउंड जारी है. आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है. भारत का अगला मैच बुधवार को बांग्लादेश के साथ है. अभी किसी भी टीम ने आधिकारिक तौर पर फाइनल में जगह नहीं बनाई है, लेकिन क्यों कहा जा रहा है कि फाइनल भारत बनाम बांग्लादेश होगा? दरअसल टूर्नामेंट का इतिहास इसका संकेत दे रहा है.

लिटन दास की कप्तानी में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने सुपर-4 राउंड में श्रीलंका को हराया, जो टूर्नामेंट में भारत के बाद सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है. बांग्लादेश की इस जीत के बाद ही माना जा रहा है कि वह फाइनल में पहुंचेगी. जबकि भारत एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा है. भारत का भी फाइनल में पहुंचना तय माना जा रहा है.

जब-जब बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया

श्रीलंका को हारने के बाद बांग्लादेश की फाइनल में जाने की उम्मीद बढ़ गई है, बल्कि इतिहास भी इसके संकेत दे रहा है. पिछले 13 वर्षों में जब बह बांग्लादेश ने एशिया कप में श्रीलंका को हराया है, उस संस्करण में बांग्लादेश फाइनल तक पहुंची है. सबसे पहले 2012 संस्करण में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था, उस सीजन टीम ने अपना पहला फाइनल खेला था. हालांकि टीम पाकिस्तान से फाइनल हार गई थी.

इसके बाद 2016 में फिर बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, इस संस्करण में भी टीम फाइनल तक पहुंची लेकिन भारत से फाइनल में हार गई. 2018 में भी ऐसा ही हुआ, और तीसरी बार बांग्लादेश फाइनल तक पहुंची. इस बार भी उसे फाइनल में भारत ने हराया. कुल 3 बार ऐसा हो चुका है कि टीम ने जिस संस्करण में श्रीलंका को हराया, उसमें फाइनल तक पहुंची.

अगर बांग्लादेश भारत से हार गई तो?

ऐसा नहीं है कि अगर बांग्लादेश भारत से हार गई तो वह एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंचे की दौड़ से बाहर हो जाएगी. फिर टीम को चाहिए होगा कि भारत श्रीलंका को हराए और वह पाकिस्तान को मात दे. इस स्थिति में श्रीलंका और पाकिस्तान में किसी एक के शून्य और किसी एक के 2 अंक रहेंगे, जबकि बांग्लादेश के 4 अंक हो जाएंगे और एशिया कप का फाइनल भारत बनाम बांग्लादेश होगा.

कब और कहां खेला जाएगा एशिया कप 2025 का फाइनल?

एशिया कप 2025 सुपर-4 राउंड खत्म होने के बाद अंक तालिका की टॉप 2 टीमों के बीच रविवार, 28 सितंबर को फाइनल होगा. खिताबी मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा.

Published at : 23 Sep 2025 07:39 AM (IST)
