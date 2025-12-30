Amit Shah's Press Conference: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि यह दिन सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन है. उन्होंने याद दिलाया कि 1943 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तिरंगा फहराया था.

अमित शाह ने आगे कहा कि अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. उन्होंने टीएमसी के पिछले 15 साल के शासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस दौरान बंगाल में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन का राज रहा, जिसमें जनता भयभीत और आतंकित महसूस कर रही है.

अमित शाह ने कही ये बात

उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए अब से अप्रैल तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है और जनता भयमुक्त और कुशासन रहित सरकार बनाने के लिए तैयार है. अमित शाह ने यह भी भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यदि बंगाल में भाजपा सरकार बनती है तो यहां विकास की गंगा बहने लगेगी. अमित शाह ने बताया कि बंगाल में घुसपैठ को रोकने के लिए विशेष ग्रिड बनाए जाएंगे और घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर किया जाएगा.

अमित शाह ने कहा कि 15 अप्रैल 2026 के बाद भाजपा सरकार बनने पर पुनर्जागरण की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि बंगाल भाजपा के लिए बहुत मायने रखता है और 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी.

चुनावी सफलता और मजबूत आधार का किया जिक्र

अमित शाह ने भाजपा के पिछले चुनावों का भी जिक्र किया. 2014 के लोकसभा चुनाव में 17 प्रतिशत वोट और 2 सीटें मिली थीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में 10 प्रतिशत वोट और 3 सीटें, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया. 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 39 प्रतिशत वोट और 12 सीटें मिली.

घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा पर की टिप्पणी

अमित शाह ने ममता सरकार पर घुसपैठ रोकने में विफलता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकना अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया है और केवल भाजपा ही इसे रोक सकती है.

भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया

उन्होंने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. कहा कि मंत्रियों और नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपये का गबन हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं है. अमित शाह ने महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि माताएं, बहनें और बेटियां असुरक्षा से तंग आ चुकी हैं.



बंगाल की अर्थव्यवस्था और योजनाओं पर जताई चिंता



अमित शाह ने कहा कि बंगाल का GDP योगदान तीसरे नंबर से गिरकर 22वें स्थान पर आ गया है और भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी योजनाएं ठप हो गई हैं. उन्होंने ममता सरकार पर जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि अब ममता सरकार का जाना तय हो चुका है.

TMC सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बंगाल में सिंडिकेट राज है और यहां का माहौल शत्रुता पूर्ण है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में कमाई में हिस्सेदारी देना पड़ता है और डीजीपी की नियुक्ति में मनमानी होती है.

अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण योजनाएं ठप हैं. उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि देश भर के गरीबों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन बंगाल में यह सुविधा नहीं दी जा रही.

उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति अब खत्म होगी. अभी तक 300 भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं और 3000 से अधिक कार्यकर्ता विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं. अमित शाह ने यह भी कहा कि टीएमसी का शासन केंद्र विरोधी रहा है.