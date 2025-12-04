पिंक बॉल टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, वसीम अकरम के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की

Mitchell Starc AUS vs ENG Pink Ball Day Night Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा मैच पिंक बॉल से आज यानी 4 दिसंबर, 2025 से गाबा में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है. पिंक बॉल से खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में स्टार्क ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया, फिर उन्होंने अपने दूसरे ओवर में उप-कप्तान ओली पोप को भी बिना खाता खोले बोल्ड कर दिया.

पिंक बॉल टेस्ट में किसने जीता टॉस?

ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शुरुआती झटके देकर मैच में अपनी बढ़त बना ली है. वहीं पहली तीन ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 2/5 रहा, जिसकी बड़ी वजह तूफानी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बने.

मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास

मिचेल स्टार्क ने पिंक बॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा 83 विकेट लिए हैं. वहीं इंग्लैंड के शुरुआती दो विकेट लेते ही स्टार्क ने एक बड़ा कारनामा कर दिया और पिंक बॉल से किसी टीम के खिलाफ 20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए.

20 – मिचेल स्टार्क vs इंग्लैंड (6 पारी)

17 – मिचेल स्टार्क vs वेस्टइंडीज (6 पारी)

16- शमर जोसेफ vs ऑस्ट्रेलिया (4 पारी)

16 – अल्जारी जोसेफ vs ऑस्ट्रेलिया (6 पारी)

मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की लिस्ट में मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम की बराबरी कर लिया है. ये रिकॉर्ड पहले वसीम अकरम के नाम था. टेस्ट क्रिकेट में अकरम ने 104 टेस्ट मैचों में 23.62 की औसत से 414 विकेट लिए थे जबकि स्टार्क ने 102वें टेस्ट में ही 414 का आंकड़ा छू लिया, जिसमें उनका औसत 26.52 है. तीसरे नंबर पर श्रीलंका के चामिंडा वास हैं, जिन्होंने 111 टेस्ट में 355 विकेट चटकाए हैं. वहीं न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 78 मैच में 317 विकेट के साथ चौथे नंबर पर तो भारत के जहीर खान इस लिस्ट में 92 टेस्ट मैच खेलकर 311 विकेट के साथ टॉप-5 की लिस्ट में मौजूद हैं.

पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

स्टार्क ने मौजूदा एशेज सीरीज के पहले ओवर में लगातार तीसरी बार विकेट चटकाए हैं. एशेज सीरीज का पहला मुकाबला पार्थ में खेला गया था, जिसके दोनों पारियों में के पहले ओवर में जैक क्रॉली को शून्य पर आउट किया था. स्टार्क पहले ही टेस्ट मैच के पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में टॉप पर हैं. वहीं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले ओवर में स्टार्क अब तक 26 विकेट ले चुके हैं. इस लिस्ट में उनके बाद जेम्स एंडरसन 19 विकेट और केमार रोच 10 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं.