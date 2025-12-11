हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया के लिए U-19 वर्ल्ड कप में खेलेंगे आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स, कौन हैं ये दो भारतीय मूल के खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के लिए U-19 वर्ल्ड कप में खेलेंगे आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स, कौन हैं ये दो भारतीय मूल के खिलाड़ी

नामीबिया और जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से शुरू होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. जिसमें दो भारतीय मूल खिलाड़ियों को शामिल किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 11 Dec 2025 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

Australia Announces Squad For ICC Under 19 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय टीम में भारतीय मूल के दो खिलाड़ियों आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स को नामीबिया और जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले आईसीसी मेंस अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया है. जहां आर्यन शर्मा एक बल्लेबाज के साथ धीमी गति के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं. वहीं, जॉन जेम्स एक ऑलराउंडर हैं, जो दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं. ये दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ सितंबर में हुए युवा टेस्ट और वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में तीन अलग देश के खिलाड़ी शामिल

भारतीय मूल के क्रिकेटर आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स के अलावा, ऑस्ट्रेलियाई टीम में श्रीलंकाई मूल के दो खिलाड़ी नादेन कूरे और नितेश सैमुअल और चीनी मूल का एक खिलाड़ी एलेक्स ली यंग भी शामिल हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम का कमान ओलिवर पीक संभालेंगे और टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में आयरलैंड, जापान और श्रीलंका के साथ रखा गया है. टीम जनवरी की शुरुआत में नामीबिया पहुंचेगी और 9 से 14 जनवरी तक अभ्यास मैच खेलेगी.

ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच ने टीम के ऐलान पर दिया बयान

ऑस्ट्रेलिया के जूनियर टीम के मुख्य कोच टिम नीलसन ने कहा, 'आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत और संतुलित टीम का ऐलान करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है. हमारा ध्यान ऐसे खिलाड़ियों के चयन पर रहा है, जिनसे हम टूर्नामेंट में सफलता हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं. जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उन्होंने सितंबर में भारत के खिलाफ अंडर-19 सीरीज और हाल ही में पर्थ में खेली गई नेशनल अंडर-19 चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया था.

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 मेंस टीम:

ओलिवर पीक (कप्तान), कैसी बार्टन, नादेन कूरे, जेडन ड्रेपर, बेन गॉर्डन, स्टीवन होगन, थॉमस होगन, जॉन जेम्स, चार्ल्स लाचमंड, विल मलाजचुक, नितेश सैमुअल, हेडन शिलर, आर्यन शर्मा, विलियम टेलर और एलेक्स ली यंग.

Published at : 11 Dec 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
CRICKET AUSTRALIA ICC Under-19 Mens World Cup 2026 ARYAN SHARMA JOHN JAMES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Russian Media on Putin visit in India: पीएम मोदी और पुतिन के मुलाकात पर रूसी मीडिया में क्या छपा?
Vande Mataram Controversy: Parliament में सांसद इकरा ने समझाया इस वंदे मातरम् का असली मतलब! |ABPLIVE
Pollution Update: क्यों हर साल जहरीली हो जाती है हवा, ये है प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण? देखिए
IPO Alert: Park Medi World IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paridhi Sharma की Real Acting Journey, “Haq” के Behind-the-Scenes, Audition Secrets और Mumbai Struggle की Untold Story
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
'बात-बात पे साहेब FIR करवाना, छोड़ दो न बेटी-बहुओं को धमकाना', नेहा सिंह राठौर ने किस पर कसा तंज?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
टेलीविजन
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं होता तो थप्पड़ मार देता'
गौरव खन्ना पर फरहाना भट्ट के कमेंट से खफा हैं बिग बॉस 19 विनर के पिता, बोले- 'मैं तो थप्पड़ मार देता'
नौकरी
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
असिस्टेंट सर्जन भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, 2 लाख मिलेगी सैलरी; भरे जाएंगे 1100 पद
हेल्थ
Height Loss Causes: किन लोगों की हाइट अचानक रह जाती है कम, किस दिक्कत की वजह से होता है ऐसा?
किन लोगों की हाइट अचानक रह जाती है कम, किस दिक्कत की वजह से होता है ऐसा?
यूटिलिटी
यूपी-महाराष्ट्र में आधार कार्ड से बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, जानें अब आप क्या करें?
यूपी-महाराष्ट्र में आधार कार्ड से बनवाया बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, जानें अब आप क्या करें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget