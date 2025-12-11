Australia Announces Squad For ICC Under 19 World Cup: ऑस्ट्रेलिया ने 15 सदस्यीय टीम में भारतीय मूल के दो खिलाड़ियों आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स को नामीबिया और जिम्बाब्वे में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले आईसीसी मेंस अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया है. जहां आर्यन शर्मा एक बल्लेबाज के साथ धीमी गति के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं. वहीं, जॉन जेम्स एक ऑलराउंडर हैं, जो दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं. ये दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ सितंबर में हुए युवा टेस्ट और वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम में तीन अलग देश के खिलाड़ी शामिल

भारतीय मूल के क्रिकेटर आर्यन शर्मा और जॉन जेम्स के अलावा, ऑस्ट्रेलियाई टीम में श्रीलंकाई मूल के दो खिलाड़ी नादेन कूरे और नितेश सैमुअल और चीनी मूल का एक खिलाड़ी एलेक्स ली यंग भी शामिल हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम का कमान ओलिवर पीक संभालेंगे और टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में आयरलैंड, जापान और श्रीलंका के साथ रखा गया है. टीम जनवरी की शुरुआत में नामीबिया पहुंचेगी और 9 से 14 जनवरी तक अभ्यास मैच खेलेगी.

ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच ने टीम के ऐलान पर दिया बयान

ऑस्ट्रेलिया के जूनियर टीम के मुख्य कोच टिम नीलसन ने कहा, 'आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत और संतुलित टीम का ऐलान करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है. हमारा ध्यान ऐसे खिलाड़ियों के चयन पर रहा है, जिनसे हम टूर्नामेंट में सफलता हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं. जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है, उन्होंने सितंबर में भारत के खिलाफ अंडर-19 सीरीज और हाल ही में पर्थ में खेली गई नेशनल अंडर-19 चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया था.

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 मेंस टीम:

ओलिवर पीक (कप्तान), कैसी बार्टन, नादेन कूरे, जेडन ड्रेपर, बेन गॉर्डन, स्टीवन होगन, थॉमस होगन, जॉन जेम्स, चार्ल्स लाचमंड, विल मलाजचुक, नितेश सैमुअल, हेडन शिलर, आर्यन शर्मा, विलियम टेलर और एलेक्स ली यंग.