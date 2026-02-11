हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटArjun Tendulkar Networth: दूल्हा बनेंगे सचिन तेंदुलकर के बेटे, जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं अर्जुन तेंदुलकर

Arjun Tendulkar Networth: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी की तैयारियां चल रही है. कार्ड बांटे जा रहे हैं. जानिए अर्जुन तेंदुलकर की कुल नेटवर्थ कितनी है.

By : शिवम | Updated at : 11 Feb 2026 12:49 PM (IST)
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की जल्द शादी होने वाली है. शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं. मंगलवार को सचिन अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं से मिलकर उन्हें न्योता दिया. 26 वर्षीय अर्जुन आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, जो आगामी संस्करण (आईपीएल 2026) में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. आईपीएल के आलावा उनकी कमाई घरेलू क्रिकेट से होती है. चलिए जानते हैं अर्जुन की कुल कितनी संपत्ति के मालिक हैं.

अर्जुन तेंदुलकर की सगाई पिछले साल अगस्त में सानिया चंडोक से हुई थी. सानिया के नाना रवि घई हैं, जो भारत के बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं. अर्जुन और सानिया काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं. अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर के इंस्टाग्राम से पता चलता है कि सानिया, अर्जुन और सारा पहले एकसाथ कई बार घूमने जा चुके हैं.

अर्जुन तेंदुलकर को है लग्जरी कारों का शौक

अर्जुन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ 19-ए पैरी क्रॉस रोड बंगले में रहते हैं, जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट में है. उनको लग्जरी कारों का भी शौक है. रिपोर्ट के मुताबिक सचिन और अर्जुन के पास बीएमडब्ल्यू आई8, मर्सिडीज-एएमजी सी36, किआ कैरेंस, पोर्श कायेन, फेरारी 360 मोडेना जैसी महंगी कारे हैं.

अर्जुन तेंदुलकर की आईपीएल सैलरी

अर्जुन तेंदुलकर को 2021 में मुंबई इंडियंस ने 20 लाख रुपये के प्राइस पर खरीदा था. 2022 में उनका प्राइस बढ़कर 30 लाख हो गया. हालांकि अर्जुन को मुंबई के लिए 2023 में डेब्यू करने का मौका मिलाज. 2023 से 2025 तक वह इसी प्राइस पर एमआई का हिस्सा रहे. आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड के जरिए अर्जुन लखनऊ सुपर जायंट्स में आ गए हैं, यहां भी उनका प्राइस 30 लाख रुपये है. यानी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से अभी तक वह 1 करोड़ 70 लाख रुपये कमा चुके हैं.

अर्जुन तेंदुलकर की नेटवर्थ कितनी है?

आईपीएल के आलावा अर्जुन तेंदुलकर की कमाई डोमेस्टिक क्रिकेट से होती है. वर्तमान में अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन की नेटवर्थ 21 से 22 करोड़ रुपये है.

अर्जुन तेंदुलकर के क्रिकेट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 24 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट लिए हैं, 685 रन बनाए हैं. लिस्ट ए के 24 मैचों में अर्जुन ने 26 विकेट लिए हैं. टी20 में खेले 29 मैचों में उन्होंने 35 विकेट लिए हैं और 189 रन बनाए हैं.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
