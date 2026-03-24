हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचीन में जाते ही भारत के राजदूत अपना नाम क्यों बदल लेते हैं, क्या है इसकी वजह

चीन में जाते ही भारत के राजदूत अपना नाम क्यों बदल लेते हैं, क्या है इसकी वजह

चीन में भारतीय राजदूतों का नाम बदलना कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कूटनीतिक जरूरत है. चीनी भाषा की जटिलता और वहां की संस्कृति में नामों के महत्व को देखते हुए नया नाम रखना होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत और चीन के बीच के रिश्ते हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भारत के राजदूत बीजिंग कदम रखते हैं, तो उनकी पहचान में एक बड़ा बदलाव आता है? यह बदलाव उनके काम करने के तरीके में नहीं, बल्कि उनके नाम में होता है. कूटनीति की दुनिया में यह कोई महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि दशकों पुरानी एक सोची-समझी परंपरा है. चीन की भाषा और संस्कृति की जटिलताओं के बीच खुद को ढालने के लिए भारतीय राजनयिक एक नया चीनी नाम अपनाते हैं, जो सुनने में जितना अजीब लगता है, उसके पीछे के तर्क उतने ही गहरे और व्यावहारिक हैं. आइए समझें.

विक्रम दोरईस्वामी का नया नाम 

हाल ही में चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने अपना एक चीनी नाम वेई जियामेंग (Wei Jiameng) रखा है. पहली नजर में यह केवल भाषा का बदलाव लग सकता है, लेकिन मैंडरिन (चीनी भाषा) में नामों का चुनाव ध्वनि और अर्थ के तालमेल के आधार पर किया जाता है. यहां 'वेई' एक ऐतिहासिक उपनाम है जो चीन के प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है. वहीं 'जिया' का अर्थ वृद्धि करना और 'मेंग' का अर्थ गठबंधन या संधि से है. यानी इस नाम का एक गहरा संदेश यह भी हो सकता है कि वे दोनों देशों के बीच गठबंधन को मजबूती देने वाले दूत के रूप में आए हैं.

1950 के दशक से चली आ रही परंपरा

चीनी नाम अपनाने का यह सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि यह दशकों पुराना है. जब 1950 के दशक की शुरुआत में भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, तब पहले भारतीय राजदूत को भी एक चीनी नाम दिया गया था. उस समय इसे 'पैन एन जी' के रूप में जाना गया. तब से लेकर आज तक, जो भी राजदूत चीन जाता है, वह इस सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है. यह परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई बड़े देशों के राजदूत, बिजनेसमैन और विद्वान चीन में काम करने के दौरान अपनी पहचान को वहां की भाषा के अनुसार ढाल लेते हैं.

यह भी पढ़ें: Space Debris: अंतरिक्ष में इंसानों ने फैलाया कितना मलबा, जानें पृथ्वी के लिए अब कितना खतरनाक?

भाषाई जटिलता और उच्चारण की समस्या

राजदूतों द्वारा नाम बदलने के पीछे सबसे बड़ा और व्यावहारिक कारण चीन की भाषा है. चीनी भाषा 'टोनल' यानी सुरों पर आधारित होती है और विदेशी नामों का उच्चारण करना वहां के लोगों के लिए बहुत कठिन होता है. भारतीय नामों के कई अक्षर चीनी फोनेटिक सिस्टम में फिट नहीं बैठते हैं. ऐसे में यदि राजदूत अपना मूल नाम ही इस्तेमाल करें, तो सरकारी बैठकों, मीडिया रिपोर्ट्स और आम जनता के बीच संवाद में भारी भ्रम पैदा हो सकता है. एक स्थानीय नाम अपनाने से बातचीत सरल हो जाती है और स्थानीय प्रशासन के साथ काम करना आसान हो जाता है.

नाम के पीछे छिपे सकारात्मक संदेश

चीन में नाम केवल पहचान नहीं होते, बल्कि वे इंसान के गुणों और मूल्यों को भी दर्शाते हैं. राजदूतों के लिए चीनी नाम चुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन शब्दों का अर्थ सकारात्मक हो. एक अच्छा नाम स्थानीय लोगों के बीच भरोसा और सहजता पैदा करता है. कूटनीति सिर्फ बंद कमरों की बैठकों का नाम नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक जुड़ाव का भी खेल है. जब कोई विदेशी राजनयिक स्थानीय भाषा का नाम अपनाता है, तो इसे वहां की संस्कृति के प्रति सम्मान के तौर पर देखा जाता है, जिससे बातचीत के लिए एक बेहतर माहौल तैयार होता है.

दुनिया के अन्य देशों में भी चलन

नाम को स्थानीय सांचे में ढालने की यह कवायद केवल चीन तक सीमित नहीं है. जापान और कोरिया में भी विदेशी राजनयिक अपने नामों को वहां की लिपि के अनुसार लिखते हैं. अरब देशों में नामों के उच्चारण को अरबी लहजे के हिसाब से बदला जाता है, तो वहीं यूरोप में नामों को छोटा या अंग्रेजी जैसा बना दिया जाता है. चीन के मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि यहां यह प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है. यहां अक्षरों का चुनाव ध्वनि और मतलब दोनों को संतुलित करके किया जाता है, ताकि वह नाम याद रखने में आसान और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो.

यह भी पढ़ें: Crude Oil Products: कच्चे तेल से क्या-क्या चीजें बनती हैं, जानें डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 24 Mar 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Vikram Doraiswami Indian Diplomats Chinese Name India China Diplomatic Relations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
चीन में जाते ही भारत के राजदूत अपना नाम क्यों बदल लेते हैं, क्या है इसकी वजह
चीन में जाते ही भारत के राजदूत अपना नाम क्यों बदल लेते हैं, क्या है इसकी वजह
जनरल नॉलेज
Crude Oil Products: कच्चे तेल से क्या-क्या चीजें बनती हैं, जानें डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल?
कच्चे तेल से क्या-क्या चीजें बनती हैं, जानें डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Space Debris: अंतरिक्ष में इंसानों ने फैलाया कितना मलबा, जानें पृथ्वी के लिए अब कितना खतरनाक?
अंतरिक्ष में इंसानों ने फैलाया कितना मलबा, जानें पृथ्वी के लिए अब कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
Fighter Jet Fuel: एक फाइटर जेट में कितना लगता है तेल, जानें किस फ्यूल का होता है इस्तेमाल?
एक फाइटर जेट में कितना लगता है तेल, जानें किस फ्यूल का होता है इस्तेमाल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tonga Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, 7.6 तीव्रता का कंपन, घरों से भागे लोग
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, 7.6 तीव्रता का कंपन, घरों से भागे लोग
राजस्थान
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? राजस्थान में मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
विश्व
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ईरान, अमेरिका को दिया अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...’
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद ईरान का US को अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...'
हेल्थ
Heatwave And Nervous System: आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
Results
Rajasthan RBSE 10th Results 2026 Today Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget