चीन में जाते ही भारत के राजदूत अपना नाम क्यों बदल लेते हैं, क्या है इसकी वजह

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भारत और चीन के बीच के रिश्ते हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भारत के राजदूत बीजिंग कदम रखते हैं, तो उनकी पहचान में एक बड़ा बदलाव आता है? यह बदलाव उनके काम करने के तरीके में नहीं, बल्कि उनके नाम में होता है. कूटनीति की दुनिया में यह कोई महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि दशकों पुरानी एक सोची-समझी परंपरा है. चीन की भाषा और संस्कृति की जटिलताओं के बीच खुद को ढालने के लिए भारतीय राजनयिक एक नया चीनी नाम अपनाते हैं, जो सुनने में जितना अजीब लगता है, उसके पीछे के तर्क उतने ही गहरे और व्यावहारिक हैं. आइए समझें.

विक्रम दोरईस्वामी का नया नाम

हाल ही में चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने अपना एक चीनी नाम वेई जियामेंग (Wei Jiameng) रखा है. पहली नजर में यह केवल भाषा का बदलाव लग सकता है, लेकिन मैंडरिन (चीनी भाषा) में नामों का चुनाव ध्वनि और अर्थ के तालमेल के आधार पर किया जाता है. यहां 'वेई' एक ऐतिहासिक उपनाम है जो चीन के प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है. वहीं 'जिया' का अर्थ वृद्धि करना और 'मेंग' का अर्थ गठबंधन या संधि से है. यानी इस नाम का एक गहरा संदेश यह भी हो सकता है कि वे दोनों देशों के बीच गठबंधन को मजबूती देने वाले दूत के रूप में आए हैं.

1950 के दशक से चली आ रही परंपरा

चीनी नाम अपनाने का यह सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि यह दशकों पुराना है. जब 1950 के दशक की शुरुआत में भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, तब पहले भारतीय राजदूत को भी एक चीनी नाम दिया गया था. उस समय इसे 'पैन एन जी' के रूप में जाना गया. तब से लेकर आज तक, जो भी राजदूत चीन जाता है, वह इस सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनता है. यह परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई बड़े देशों के राजदूत, बिजनेसमैन और विद्वान चीन में काम करने के दौरान अपनी पहचान को वहां की भाषा के अनुसार ढाल लेते हैं.

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भाषाई जटिलता और उच्चारण की समस्या

राजदूतों द्वारा नाम बदलने के पीछे सबसे बड़ा और व्यावहारिक कारण चीन की भाषा है. चीनी भाषा 'टोनल' यानी सुरों पर आधारित होती है और विदेशी नामों का उच्चारण करना वहां के लोगों के लिए बहुत कठिन होता है. भारतीय नामों के कई अक्षर चीनी फोनेटिक सिस्टम में फिट नहीं बैठते हैं. ऐसे में यदि राजदूत अपना मूल नाम ही इस्तेमाल करें, तो सरकारी बैठकों, मीडिया रिपोर्ट्स और आम जनता के बीच संवाद में भारी भ्रम पैदा हो सकता है. एक स्थानीय नाम अपनाने से बातचीत सरल हो जाती है और स्थानीय प्रशासन के साथ काम करना आसान हो जाता है.

नाम के पीछे छिपे सकारात्मक संदेश

चीन में नाम केवल पहचान नहीं होते, बल्कि वे इंसान के गुणों और मूल्यों को भी दर्शाते हैं. राजदूतों के लिए चीनी नाम चुनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन शब्दों का अर्थ सकारात्मक हो. एक अच्छा नाम स्थानीय लोगों के बीच भरोसा और सहजता पैदा करता है. कूटनीति सिर्फ बंद कमरों की बैठकों का नाम नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक जुड़ाव का भी खेल है. जब कोई विदेशी राजनयिक स्थानीय भाषा का नाम अपनाता है, तो इसे वहां की संस्कृति के प्रति सम्मान के तौर पर देखा जाता है, जिससे बातचीत के लिए एक बेहतर माहौल तैयार होता है.

दुनिया के अन्य देशों में भी चलन

नाम को स्थानीय सांचे में ढालने की यह कवायद केवल चीन तक सीमित नहीं है. जापान और कोरिया में भी विदेशी राजनयिक अपने नामों को वहां की लिपि के अनुसार लिखते हैं. अरब देशों में नामों के उच्चारण को अरबी लहजे के हिसाब से बदला जाता है, तो वहीं यूरोप में नामों को छोटा या अंग्रेजी जैसा बना दिया जाता है. चीन के मामले में फर्क सिर्फ इतना है कि यहां यह प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है. यहां अक्षरों का चुनाव ध्वनि और मतलब दोनों को संतुलित करके किया जाता है, ताकि वह नाम याद रखने में आसान और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो.

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