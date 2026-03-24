मैनचेस्टर का छोटा फैन बना कोहली का दीवाना, RCB की जर्सी में वीडियो हुआ वायरल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 में पहली बार खिताब जीतकर अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म किया था. अब IPL 2026 शुरू होने से पहले टीम को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. इसी बीच इंग्लैंड के मैनचेस्टर से एक छोटे फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो RCB और विराट कोहली के लिए अपनी दीवानगी की वजह से चर्चा में है.

कौन है मैनचेस्टर का ये छोटा सा फैन

यह युवा फैन फिनले क्लार्क बताया जा रहा है. फिनले भले ही मैनचेस्टर में रहता हो, लेकिन उसका दिल RCB के लिए धड़कता है. वह इस वीडियो में न सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी पहने हुए हैं, बल्कि विराट कोहली को अपना सबसे पसंदीदा क्रिकेटर भी बताते है. क्रिकेट को लेकर उसका जुनून इतना ज्यादा है कि वह अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु की एक क्रिकेट अकादमी तक पहुंच गए.

RCB fanboy from Manchester whose favourite cricketer is Virat Kohli! pic.twitter.com/ZDivHBRsKu — Gaurav (@Melbourne__82) March 23, 2026

विराट कोहली को मानते है बेस्ट क्रिकेटर

फिनले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह जो रुट और विराट कोहली के शॉट्स की नकल कर रहे हैं. खास बात यह रही कि विराट कोहली के शॉट्स की नकल करते समय उनका अंदाज सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. यही वजह रही कि क्रिकेट फैंस ने उसे तेजी से नोटिस किया और वह वायरल हो गया.

छोटी उम्र में किसी विदेशी बच्चे का IPL टीम और भारतीय खिलाड़ी के लिए ऐसा प्यार दिखाना अपने आप में खास है. फिनले ने यह भी जताया कि वह RCB को दुनिया की सबसे बड़ी टीम और विराट कोहली को दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं. विराट कोहली के प्रति उसका लगाव यह बताता है कि भारतीय क्रिकेट और IPL की पहुंच अब दुनिया के हर कोने तक हो चुकी है.

RCB के लिए भी खास वक्त

RCB के लिए यह समय बेहद खास माना जा रहा है. टीम ने 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार 18 साल बाद ट्रॉफी जीती थी. अब टीम IPL 2026 में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. RCB का पहला मुकाबला 28 मार्च 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु में खेला जाना है. ऐसे में फिनले जैसे फैंस की उम्मीदें भी काफी बढ़ी हुई हैं.

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