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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समैनचेस्टर का छोटा फैन बना कोहली का दीवाना, RCB की जर्सी में वीडियो हुआ वायरल

मैनचेस्टर का छोटा फैन बना कोहली का दीवाना, RCB की जर्सी में वीडियो हुआ वायरल

मैनचेस्टर का युवा क्रिकेट फैन फिनले क्लार्क इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. विराट कोहली को अपना पसंदीदा खिलाड़ी मानने वाला यह बच्चा RCB की जर्सी पहनकर बेंगलुरु तक ट्रेनिंग करने पहुंच गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Mar 2026 10:15 AM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 में पहली बार खिताब जीतकर अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म किया था. अब IPL 2026 शुरू होने से पहले टीम को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है. इसी बीच इंग्लैंड के मैनचेस्टर से एक छोटे फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो RCB और विराट कोहली के लिए अपनी दीवानगी की वजह से चर्चा में है.

कौन है मैनचेस्टर का ये छोटा सा फैन 

यह युवा फैन फिनले क्लार्क बताया जा रहा है. फिनले भले ही मैनचेस्टर में रहता हो, लेकिन उसका दिल RCB के लिए धड़कता है. वह इस वीडियो में न सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी पहने हुए हैं, बल्कि विराट कोहली को अपना सबसे पसंदीदा क्रिकेटर भी बताते है. क्रिकेट को लेकर उसका जुनून इतना ज्यादा है कि वह अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु की एक क्रिकेट अकादमी तक पहुंच गए.

विराट कोहली को मानते है बेस्ट क्रिकेटर

फिनले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह जो रुट और विराट कोहली के शॉट्स की नकल कर रहे हैं. खास बात यह रही कि विराट कोहली के शॉट्स की नकल करते समय उनका अंदाज सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. यही वजह रही कि क्रिकेट फैंस ने उसे तेजी से नोटिस किया और वह वायरल हो गया.

छोटी उम्र में किसी विदेशी बच्चे का IPL टीम और भारतीय खिलाड़ी के लिए ऐसा प्यार दिखाना अपने आप में खास है. फिनले ने यह भी जताया कि वह RCB को दुनिया की सबसे बड़ी टीम और विराट कोहली को दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं. विराट कोहली के प्रति उसका लगाव यह बताता है कि भारतीय क्रिकेट और IPL की पहुंच अब दुनिया के हर कोने तक हो चुकी है.

RCB के लिए भी खास वक्त

RCB के लिए यह समय बेहद खास माना जा रहा है. टीम ने 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार 18 साल बाद ट्रॉफी जीती थी. अब टीम IPL 2026 में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. RCB का पहला मुकाबला 28 मार्च 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु में खेला जाना है. ऐसे में फिनले जैसे फैंस की उम्मीदें भी काफी बढ़ी हुई हैं. 

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Published at : 24 Mar 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Fan Manchester Royal Challengers Bengaluru RCB VIRAT KOHLI IPL 2026 Finley Clarke
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