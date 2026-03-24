Vaibhav Sooryavanshi in IPL 2026: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आगाज अक्टूबर-नवंबर में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होना है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ल्ड कप के लिए संभावित 20 खिलाड़ियों को पहले ही शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है. माना जा रहा है कि इन्हीं 20 खिलाड़ियों में से वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी जाएगी. हालांकि, उन 20 खिलाड़ियों में 4 वो नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पीछे छोड़कर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में नंबर-1 बन सकते हैं. अब सवाल ये है कि वो चारों खिलाड़ी कौन हैं? तो वो आईपीएल में सबसे कम उम्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल हैं.

पृथ्वी शॉ के नाम दर्ज है ये आईपीएल बड़ा रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पृथ्वी शॉ के नाम दर्ज है, जिन्होंने कुल 598 रन बनाए हैं. हालांकि, सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए संभावित 20 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट में पृथ्वी शॉ शामिल ना हों, लेकिन उनके अलावा इस मामले में टॉप-5 की लिस्ट में शामिल बाकी के जो 4 खिलाड़ियों के नाम हैं, वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 के संभावित चेहरे जरूर हो सकते हैं. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हैं.

वनडे वर्ल्ड कप 2027 के इन दावेदारों पर भारी पड़ेंगे वैभव

आईपीएल में सबसे कम उम्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की टॉप-5 की लिस्ट में ईशान किशन दूसरे नंबर पर हैं. उनके नाम 594 रन हैं. उनके बाद ऋषभ पंत ने 564 रन बनाए हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं, जबकि, संजू सैमसन 545 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं और शुभमन गिल 5वें नंबर हैं, जिन्होंने 499 रन बनाए हैं. सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक ये खिलाड़ियों के वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में शामिल होने के आसार जताए जा रहे हैं.

आईपीएल में सबको पछाड़कर नंबर-1 बनेंगे सूर्यवंशी!

वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में इन खिलाड़ियों को जगह मिलती है या नहीं वो तो आधिकारिक लिस्ट सामने आने पर ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी इन सबको पछाड़ सकते हैं. वैभव सबसे कम उम्र में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड आईपीएल 2026 के दौरान ही अपने नाम कर उन चारों बल्लेबाजों पर भारी पड़ सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 बनने से कितने रन हैं दूर?

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 7 आईपीएल मैचों में कुल 252 रन बना चुके हैं. उन्हें अब इन चारों खिलाड़ियों समेत पृथ्वी शॉ का भी रिकॉर्ड तोड़ नंबर-1 बनने के लिए और 347 रन बनाने हैं. आईपीएल 2026 में इतने रन बनाते ही वैभव इस लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र में सर्वाधिक रन बनाने वाले वाले नंबर-1 बल्लेबाज बन जाएंगे.

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