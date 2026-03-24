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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया, बोले- यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास

ICC ने साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया, बोले- यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास

ICC Player of The Month Feb 2026: नवंबर, 2024 में हारिस रउफ ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था, उसके बाद से कभी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी ये अवार्ड नहीं जीत पाया था. अब साहिबजादा को ये अवार्ड मिला है.

By : शिवम | Updated at : 24 Mar 2026 11:30 AM (IST)
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आईसीसी ने फरवरी, 2026 के लिए पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना है. 14 महीनों बाद साहिबजादा ये अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं, आखिरी बार नवंबर, 2024 में हारिस रउफ ने ये अवार्ड जीता था. साहिबजादा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था, वह लीडिंग रन स्कोरर थे. वह टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में 2 शतक लगाने वाले भी पहले खिलाड़ी बने.

साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था और पाकिस्तान को सुपर-8 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, हालांकि पाक टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी. साहिबजादा ने नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में 58 गेंदों पर 100 रन बनाए थे. दूसरा शतक उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जड़ा था. सुपर-8 के उस मैच में पाकिस्तानी ओपनर ने 60 गेंदों में 100 रन बनाए थे.

साहिबजादा फरहान ने फरवरी, 2026 में खेले 7 मैचों (टी20 वर्ल्ड कप में) में कुल 383 रन बनाए थे. नामीबिया और श्रीलंका के खिलाफ शतकीय पारियों के आलावा उन्होंने यूएसए (73) और नीदरलैंड (47) के खिलाफ भी महत्वपूर्ण पारी खेली थी. हालांकि टीम इंडिया के खिलाफ वह फ्लॉप रहे थे, वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने उन्हें पहले ही ओवर में आउट किया था.

फरहान ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने के बाद कहा, "यह अवॉर्ड जीतना एक शानदार एहसास है, खासकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर किए गए प्रदर्शन के लिए, जहां दुनिया भर के फैंस हर पल पर नजर रखते हैं. इसी बात से यह और भी ज्यादा खास बन जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "यह सचमुच एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसे मैं हमेशा यादों में रखूंगा. मैं आने वाली सीरीज और मैचों में भी यही लय जारी रखने की कोशिश करूंगा. मैं अपने टीम के साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा बनाए रखा. उनके बिना यह सब मुमकिन नहीं हो पाता."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Mar 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
ICC ICC Player Of The Month Icc Award PAKISTAN CRICKET Sahibzada Farhan
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