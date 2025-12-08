सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के विकेटकीपर बल्लेबाज अमित पासी ने अपने पहले टी20 में 10 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने डेब्यू टी20 में शतक जड़कर तहलका मचा दिया. सोमवार को सर्विसेज के खिलाफ उन्होंने 55 गेंदों में 114 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 10 चौके शामिल हैं.

अमित पासी टी20 देबोटमे शतक लगाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि 26 साल के अमित पासी को जितेश शर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, उन्होंने पहले ही मैच में ऐतिहासिक पारी खेलकर अपना नाम बना लिया है.

अमित पासी ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

अमित पासी टी20 डेब्यू में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के बिलाल आसिफ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है. पाकिस्तानी बल्लेबाज बिलाल ने फॉलकंस के खिलाफ सियालकोट स्टेलियन्स के लिए खेलते हुए डेब्यू टी20 में 114 रन बनाए थे.

टी20 डेब्यू में सबसे शतक लगाने वाले प्लेयर्स

114 रन- अमित पासी- बड़ौदा- (2015)

114 रन- बिलाल आसिफ- सियालकोट स्टैलियन्स (2015)

112 रन- मोईन खान- कराची डॉल्फिन (2005)

108 रन- एम स्पूर्स- कनाडा (2022)

106 रन- एस भांबरी- चंडीगढ़ (2019)

105 रन- पीए रेड्डी- हैराबाद (2010)

104 रन- एलए डुनबा- सर्बिया (2019)

102 रन- अब्दुल्लाह शाफिक- सेंट्रल पंजाब (2020)

101 रन- रविंद्र पाल सिंह- कनाडा (2019)

100 रन- आसिफ अली- फैसलाबाद वोल्व्स (2011)

डेब्यू मैच में जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

अमित पासी की शतकीय पारी की मदद से बड़ौदा ने 20 ओवरों में 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. हालांकि सर्विसेज ने कड़ी टक्कर दी, टीम अंत तक लड़ती हुई नजर आई. कुवार पाठक (51) और रवि चौहान (51) ने अर्धशतक जड़े, हालांकि टीम लक्ष्य से 14 रन दूर रह गई. बड़ौदा ने 13 रनों से मुकाबले को जीत लिया. अमित पासी को मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

इस जीत के बाद बड़ौदा टीम ग्रुप 'सी' की अंक तालिका में 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि 3 हारे हैं. सर्विसेज की ये 7 में से छठी हार थी. सर्विसेज अंक तालिका में सबसे नीचे, 8वें नंबर पर है.