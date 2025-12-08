हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSMAT: पांड्या के जिगरी अमित पासी ने T20 डेब्यू में की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, 55 गेंदों में जड़े 114 रन

SMAT: पांड्या के जिगरी अमित पासी ने T20 डेब्यू में की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, 55 गेंदों में जड़े 114 रन

SMAT 2025-2026: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के विकेटकीपर बल्लेबाज अमित पासी ने सर्विसेज के खिलाफ 55 गेंदों में 114 रन बनाए. उन्होंने 10 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की.

By : शिवम | Updated at : 08 Dec 2025 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के विकेटकीपर बल्लेबाज अमित पासी ने अपने पहले टी20 में 10 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की. उन्होंने डेब्यू टी20 में शतक जड़कर तहलका मचा दिया. सोमवार को सर्विसेज के खिलाफ उन्होंने 55 गेंदों में 114 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 10 चौके शामिल हैं.

अमित पासी टी20 देबोटमे शतक लगाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि 26 साल के अमित पासी को जितेश शर्मा के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, उन्होंने पहले ही मैच में ऐतिहासिक पारी खेलकर अपना नाम बना लिया है.

अमित पासी ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

अमित पासी टी20 डेब्यू में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के बिलाल आसिफ के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है. पाकिस्तानी बल्लेबाज बिलाल ने फॉलकंस के खिलाफ सियालकोट स्टेलियन्स के लिए खेलते हुए डेब्यू टी20 में 114 रन बनाए थे.

टी20 डेब्यू में सबसे शतक लगाने वाले प्लेयर्स

  • 114 रन- अमित पासी- बड़ौदा- (2015)
  • 114 रन- बिलाल आसिफ- सियालकोट स्टैलियन्स (2015)
  • 112 रन- मोईन खान- कराची डॉल्फिन (2005)
  • 108 रन- एम स्पूर्स- कनाडा (2022)
  • 106 रन- एस भांबरी- चंडीगढ़ (2019)
  • 105 रन- पीए रेड्डी- हैराबाद (2010)
  • 104 रन- एलए  डुनबा- सर्बिया (2019)
  • 102 रन- अब्दुल्लाह शाफिक- सेंट्रल पंजाब (2020)
  • 101 रन- रविंद्र पाल सिंह- कनाडा (2019)
  • 100 रन- आसिफ अली- फैसलाबाद वोल्व्स (2011)

डेब्यू मैच में जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड

अमित पासी की शतकीय पारी की मदद से बड़ौदा ने 20 ओवरों में 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया था. हालांकि सर्विसेज ने कड़ी टक्कर दी, टीम अंत तक लड़ती हुई नजर आई. कुवार पाठक (51) और रवि चौहान (51) ने अर्धशतक जड़े, हालांकि टीम लक्ष्य से 14 रन दूर रह गई. बड़ौदा ने 13 रनों से मुकाबले को जीत लिया. अमित पासी को मैच का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया.

इस जीत के बाद बड़ौदा टीम ग्रुप 'सी' की अंक तालिका में 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि 3 हारे हैं. सर्विसेज की ये 7 में से छठी हार थी. सर्विसेज अंक तालिका में सबसे नीचे, 8वें नंबर पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 08 Dec 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
Syed Mushtaq Ali Trophy Baroda Cricket Team T20 Record SMAT 2025 Amit Passi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन! कहा- '22 विधायक CM फडणवीस के...'
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20I: 'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में राम मोहन नायडू की दो टूक
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन! कहा- '22 विधायक CM फडणवीस के...'
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन, 22 विधायकों को लेकर कही ये बड़ी बात
इंडिया
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20I: 'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
भोजपुरी सिनेमा
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी,पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत
हेल्थ
Silent Killer Diseases: साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
साइलेंट किलर होती हैं ये 5 बीमारियां, बिना कोई वॉर्निंग दिए बना लेती हैं अपना शिकार
शिक्षा
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
हर साल 1 लाख बच्चे पास, NIOS बना छात्रों का सहारा; जानें कैसा है बोर्ड
यूटिलिटी
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम, सरकार बार-बार नहीं देगी मौका
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget