ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से क्रिकेट बॉल की हुई कमी, नए काउंटी सीजन से पहले ईसीबी की बढ़ी टेंशन?

Iran-Israel War Led To Shortage Of Cricket Balls: ईरान और इजराइल-अमेरिका की युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रही है. इस युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पूरे पश्चिम एशिया में तबाही मचा हुआ है. समुद्र में एक तरफ बड़े-बड़े तेल और गैस की जहाजें अटकी हुई हैं, जबकि हजारों लोग अलग-अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. इसका असर अब धीरे-धीरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी किसी न किसी रूप में पड़ रहा है. अब इससे खेलों की दुनिया भी बची नहीं है और ऐसा ही एक नया मामला इंग्लैंड से आया है, जहां काउंटी क्रिकेट की नई सीजन इस वजह से प्रभावित होने की कगार पर खड़ी है क्योंकि गेंदों की कमी हो गई है.

ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने किया खुलासा

ब्रिटेन के अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 3 अप्रैल से शुरू हो रहे घरेलू काउंटी चैंपियनशिप की नए सीजन से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के सामने गेंदों की कमी की समस्या आ रही है. इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप में 18 टीमें हिस्सा लेती हैं और इस टूर्नामेंट में ड्यूक्स गेंदों का इस्तेमाल होता है. इन गेंदों का निर्माण इंग्लैंड की ही ड्यूक्स कंपनी करती है, लेकिन इसमें साउथ एशिया की भी अहम भूमिका रहती है और इसमें फिलहाल ईरान और इजराइल-अमेरिका की युद्ध परेशानी खड़ी कर रही है.

युद्ध की वजह से आ रही है परेशानी

मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक, हर साल काउंटी सीजन के लिए 4000 से 5000 के बीच गेंदों को इस्तेमाल किया जाता है. इन गेंदों को साउथ एशिया (मुख्य रूप से भारत) से मंगाया जाता है. इन गेंदों में इस्तेमाल होने वाला चमड़ा और बाकी सामान तो इंग्लैंड से ही जाता है, लेकिन इन गेंदों की हाथों से सिलाई यहां होती है. ड्यूक्स कंपनी के मालिक दिलीप जजोडिया ने अखबार से कहा कि पर्याप्त मात्रा में गेंद बनकर तैयार हैं, लेकिन एयरलाइन्स उन्हें लेकर आने में असमर्थ हैं, क्योंकि फिलहाल युद्ध की वजह से काफी रुकावटें सामने आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गेंदों को आयात करने का खर्चा 5 पाउंड से बढ़कर 15 पाउंड प्रति किलो तक पहुंच गया है. उन्होंने ये भी बताया कि वो सिर्फ 50 फीसदी गेंदें ही उपलब्ध करवा सकते हैं.

ईसीबी ने इस परेशानी से किया इनकार

इन सब चर्चों के बीच, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने किसी भी किस्म की परेशानी से इनकार कर दिया है. ईसीबी ने कहा कि उन्होंने पहले से ही पर्याप्त मात्रा में गेंदें खरीद ली थी और सभी काउंटी क्लब को उपलब्ध भी करवा दीं है. बोर्ड ने आगे कहा कि न तो काउंटी चैंपियनशिप का सीजन प्रभावित होगा और न ही घरेलू टेस्ट सीजन पर इसका कोई असर पड़ेगा, जो कि 4 जून से इंग्लैंड-न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाला है.