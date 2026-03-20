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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपिता बनने के एक दिन बाद IPL ड्यूटी पर लौटे दिनेश कार्तिक, RCB ने कहा- 'उम्मीद है आप अपनी आयरन...'

पिता बनने के एक दिन बाद IPL ड्यूटी पर लौटे दिनेश कार्तिक, RCB ने कहा- 'उम्मीद है आप अपनी आयरन...'

आरसीबी ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि मेंटर और बैटिंग कोच टीम संग जुड़ गए हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि उम्मीद है कि इस बार वह अपनी स्टीम आयरन अपने साथ लाए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 20 Mar 2026 10:46 AM (IST)
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दिनेश कार्तिक आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के साथ जुड़ गए हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटर हैं, जो आरसीबी के लिए 4 संस्करणों में 60 मैचों में खेल चुके हैं. कार्तिक गुरुवार को ही तीसरे बच्चे के पिता बने हैं. उनकी पत्नी दीपिका पल्लीकल ने बेटी को जन्म दिया, जिसकी जानकारी पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी. आरसीबी ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि मेंटर और बैटिंग कोच टीम संग जुड़ गए हैं, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'उम्मीद है कि इस बार वह अपनी स्टीम आयरन अपने साथ लाए हैं.'

आरसीबी ने अपने पोस्ट में लिखा, "वह इंसान, वह मिसाल, वह लेजेंड, दिनेश कार्तिक. मेंटर और बैटिंग कोच, लेकिन सबसे बढ़कर, इस टीम की धड़कन. आपका फिर से स्वागत है, कोच. चलिए, मिलकर एक बार फिर इतिहास रचते हैं!"

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि इस बार आप अपना स्टीम आयरन साथ लाए होंगे." दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ये सामने आया था कि फाइनल से पहले कार्तिक अपने कपड़े खुद आयरन करते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करना टीम को जीत दिलाता है. इसी को लेकर कार्तिक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले भी आयरन की एक फोटो शेयर की थी, ये टूर्नामेंट टीम इंडिया ने जीता था. इसी वजह से आरसीबी ने अपने पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा कि उम्मीद है इस बार अपना स्टीम आयरन अपने साथ लाए हैं.

गुरुवार को दीपिका पल्लीकल ने दिया बेटी को जन्म

दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लीकल ने एक संयुक्त पोस्ट में जानकारी दी कि उनके घर बेटी आई है. जिसका नाम राहा (Raaha) रखा है. इससे पहले 2021 में दीपिका ने जुड़वां बेटों (जियान पल्लीकल और कबीर पल्लीकल) को जन्म दिया था. 

आईपीएल 2026 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पहला मैच 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है. आरसीबी ने पिछले साल अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, टीम अपने खिताब को बचाने उतरेगी.

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Published at : 20 Mar 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
IPL INDIAN PREMIER LEAGUE Rcb DINESH KARTHIK Royal Challengers Bengaluru IPL 2026
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